WB Weather: ২-৪ ডিগ্রি নামবে পারদ, বাংলায় শীতের আমেজ! কিন্তু বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা, ফের বাড়বে তাপমাত্রা?

WB Weather: ২-৪ ডিগ্রি নামবে পারদ, বাংলায় শীতের আমেজ! কিন্তু বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা, ফের বাড়বে তাপমাত্রা?
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার, ১৪ নভেম্বর থেকেই রাজ্যে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পতন অব্যাহত থাকতে পারে। সব মিলিয়ে পারদ ২ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত নামার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে।
কালীপুজো ও দীপাবলি পেরিয়ে অবশেষে বাংলায় শীতের আমেজ। নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ। আগামী কয়েক দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। ফলে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের দিকে হালকা শীতের অনুভূতি বাড়বে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে অবশ্য শীতের আমেজ আরও বেশি থাকবে। কিন্তু শীতের এই আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নতুন নিম্নচাপ। সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর প্রভাবে ফের বাধা পেতে পারে উত্তুরে হাওয়া। ফলে বাংলায় শীতের প্রবেশ আরও পিছিয়ে যেতে পারে।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার, ১৪ নভেম্বর থেকেই রাজ্যে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পতন অব্যাহত থাকতে পারে। সব মিলিয়ে পারদ ২ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত নামার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলায় শীতের আমেজ বেশি থাকবে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গেও রাতের দিকে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হবে।
আবহবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি নামতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রিতে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা কমবে। ফলে সকাল ও রাতের দিকে শীতের অনুভূতি বাড়তে চলেছে। তবে এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই।
বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা
শীতের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়া। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। শনিবার সেটি আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। রবিবার, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এরপর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এই আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি হলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। তার জেরে আকাশ মেঘলা থাকবে। বাতাসে আর্দ্রতা বাড়লে রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকতে পারে। ফলে উত্তুরে হাওয়া বাধা পাবে। এর আগে পর পর দুটি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে নভেম্বরের শুরুতেও বাংলায় শীতের অনুভূতি পিছিয়ে গিয়েছিল।
১৮-১৯ নভেম্বর বৃষ্টির সম্ভাবনা
আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। ১৯ নভেম্বর ঝোড়ো হাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশেও মেঘের আনাগোনা বাড়তে পারে। বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রার পারদ ফের কিছুটা চড়তে পারে। ফলে এই সপ্তাহান্তে যে শীতের আমেজ পাওয়া যাবে, তা মাঝ সপ্তাহে সাময়িক ভাবে উধাও হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
সব মিলিয়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি বাংলায় শীতের প্রবেশ নিয়ে তৈরি হয়েছে টানাপড়েন। একদিকে নামছে তাপমাত্রা, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ও সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় শীতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই এখনই জাঁকিয়ে শীতের আশা না করে আবহাওয়ার পরবর্তী গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখতে বলছেন আবহবিদরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More