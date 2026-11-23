২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
WB Weather Winter Forecast: ঘূর্ণিঝড়ের বিদায় নিতেই বাংলায় নামবে পারদ! কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে শীতের আমেজ
সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির মেঘ সরে গেলে রাতের দিকে তাপমাত্রা কমার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ধীরে ধীরে শীতের আমেজ ফিরতে পারে।
ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর দাপট কাটতেই বাংলার আবহাওয়ায় ফের বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বৃষ্টির দুর্যোগ কাটিয়ে এবার ধীরে ধীরে শীতের পথে এগোচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বিশেষ করে রাত ও ভোরের দিকে ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে। ফলে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে শীতের আমেজ উপভোগ করতে পারবেন বঙ্গবাসী। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।**
সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এ পরিণত হয়েছিল। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকায় বৃষ্টির জেরে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড়টি নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়েছে। ফলে বাংলায় আপাতত দুর্যোগের পরিস্থিতি অনেকটাই কাটতে শুরু করেছে।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে। আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের তাপমাত্রাও নামতে শুরু করবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আবহাওয়ায় আগামী কয়েক দিনে পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক ধাক্কায় অনেকটা নেমে গিয়েছিল। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছিল ২২.৮ ডিগ্রিতে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৭.২ ডিগ্রি কম।
সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির মেঘ সরে গেলে রাতের দিকে তাপমাত্রা কমার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ধীরে ধীরে শীতের আমেজ ফিরতে পারে। বিশেষ করে ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা এবং হিমেল হাওয়ার অনুভূতি মিলতে পারে।
পশ্চিমের জেলাগুলিতেও ঠান্ডার প্রভাব বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা কমলে শীতের অনুভূতি আরও বেশি হবে। শীতপ্রেমীদের জন্য তাই নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ সুখবর নিয়ে আসতে পারে।
তবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া এখনই পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে না। মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। এরপর মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে কলকাতার পরবর্তী কয়েক দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও রাতের তাপমাত্রা নামার ইঙ্গিত মিলছে। ২৪ নভেম্বর শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির কাছাকাছি এবং ২৫ নভেম্বর তা ১৭ ডিগ্রিতে নামতে পারে। অর্থাৎ বৃষ্টির দুর্যোগ কাটার পর শীতের আমেজ আরও জোরালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সব মিলিয়ে, ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাব কাটতেই বাংলার আবহাওয়ায় শীতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আপাতত বৃষ্টির দাপট কমার পাশাপাশি তাপমাত্রা নিম্নমুখী হওয়ার দিকেই নজর আবহবিদদের। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কি তবে জাঁকিয়ে শীতের শুরু? সেই অপেক্ষাতেই বঙ্গবাসী।