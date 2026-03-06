Edit Profile
    WBJEEB 2026 Date Time: ২০২৬ এ রাজ্য জয়েন্ট কবে? সময়সূচি দেখে নিন

    কবে হবে রাজ্য জয়েন্ট পরীক্ষা?

    Published on: Mar 06, 2026 7:46 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ এ রাজ্য জয়েন্টের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজ়ামিনেশন বোর্ড বা WBJEEB। www.wbjeeb.nic.in অথবা www.wbjeeb.in এই দুই ওয়েবসাইট থেকে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে এই পরীক্ষা সম্পর্কে। জানানো হয়েছে মে মাসে জয়েন্ট পরীক্ষা হবে। তবে, ফর্ম ফিলাপের তারিখ শীঘ্রই রয়েছে। দেখে নেওয়া যাক, বোর্ডের দেওয়া সূচি অনুযায়ী, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার সূচি।

    WBJEE ২০২৬ কবে? (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    রাজ্য জয়েন্ট পরীক্ষা ২৪ মে, রবিবার। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে পেপার ১। পেপার ১ অর্থাৎ অঙ্ক। ওই দিনেই দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত রয়েছে দ্বিতীয় পত্র বা পেপার ২। পেপার ২ অর্থাৎ ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি। এছাড়াও জানানো হয়েছে। জয়েন্টে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ১০ মার্চ থেকে। তা চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। ভুল ত্রুটি সংশোধনের সময়কাল ৭ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল, এই ২ দিন ধরে থাকবে। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে, ১৫ মে-২৪ মে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। তবে পরীক্ষার ফলাফল কবে বের হবে তা এখনও জানা যায়নি।

    এদিকে, চলতি বছরেই রাজ্যে রয়েছে ভোট। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট ২০২৬র দিনক্ষণ ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য। সেই বছরেই এবার জয়েন্টের ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে, সেদিকেও পড়ুয়াদের নজর থাকবে।

