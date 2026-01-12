Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WBSSC Teachers' Recruitment Counselling: কাউন্সেলিং করে নিয়োগপত্র ১৫ দিনেই, SSC একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষকরা কবে স্কুলে যাবে

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা ভালো খবর মিলল। আপাতত যা খবর, তাতে ১৫ দিনের মধ্যেই কাউন্সেলিং থেকে নিয়োগপত্র প্রদানের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। কবে তাহলে স্কুলে যোগ দেবেন তাঁরা?

    Published on: Jan 12, 2026 4:58 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই স্কুলে যোগ দিয়ে ফেলবেন এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থীরা। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮ বাংলার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ১২,৫১৪টি শূন্যপদের জন্য চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্যানেলে যে প্রার্থীদের নাম থাকবে, তাঁদের স্কুল বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হবে। সফল প্রার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো স্কুল বেছে নেওয়ার পরে তাঁদের সুপারিশপত্র দেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। তারপর নিয়োগপত্র পেয়ে যাবেন প্রার্থীরা। আর কাউন্সেলিং থেকে নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়ার জন্য ১৫ দিনের মতো লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে বলে সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

    সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই স্কুলে যোগ দিয়ে ফেলবেন এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থীরা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই স্কুলে যোগ দিয়ে ফেলবেন এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থীরা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    ২১ জানুয়ারির মধ্যে একাদশ-দ্বাদশের প্যানেল প্রকাশ

    এমনিতে ২১ জানুয়ারির মধ্যে যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশ করতে চাইছে এসএসসি, তা আগেই জানিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। প্রাথমিকভাবে এসএসসি ৭ জানুয়ারিকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টেও সেই কথা জানিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আরও কয়েকজন প্রার্থীর ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন নিতে হওয়ায় সেই ডেডলাইন মেনে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ করতে পারেনি এসএসসি।

    জানুয়ারির মধ্যেই স্কুল বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু

    সেই ডেডলাইন ফস্কে গেলেও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশন বেশি দেরি করতে চাইছে না। সূত্রের খবর, ২১ জানুয়ারির মধ্যেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করতে চাইছে কমিশন। সেক্ষেত্রে সরস্বতী পুজো, প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো ছুটির পর থেকেই কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যাবে। সফল প্রার্থীদের স্কুলের তালিকা দিয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা নিজেদের পছন্দ মতো স্কুল বেছে নিতে পারবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ক্যালেন্ডারের পাতা জানুয়ারি থেকে পালটে ফেব্রুয়ারিতে যাওয়ার আগেই কাউন্সেলিং শুরু করে দিতে চাইছে কমিশন।

    ভোটের আগে নিয়োগ করতে মরিয়া রাজ্য?

    সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে নিদেনপক্ষে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়া পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার। তাহলে কিছুটা হলেও ক্ষতে প্রলেপ পড়বে। নাহলে প্রায় ২৬,০০০ চাকরি বাতিলের দায় ঘাড়ে থাকার সময়ই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়ে গেলে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিপদ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

    News/Bengal/WBSSC Teachers' Recruitment Counselling: কাউন্সেলিং করে নিয়োগপত্র ১৫ দিনেই, SSC একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষকরা কবে স্কুলে যাবে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes