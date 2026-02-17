Edit Profile
    শীত-সুখের বিদায়! বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার ভোলবদল, কত ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা?

    দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগর এলাকায় থাকা ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।

    Published on: Feb 17, 2026 12:40 PM IST
    By Sahara Islam
    তাপমাত্রার নামা-ওঠা চলছেই। কখনও হালকা শীতের অনুভূতি আবার কখনও লাগছে গরম। এরমধ্যে আরও কিছুটা বাড়ল শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। মঙ্গলবার ১৭ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছল পারদ। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে থাকলেও শীতের সুখ আর বেশিদিন নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ।

    বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার ভোলবদল
    বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার ভোলবদল

    দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

    শহরে দিনের তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। এবার রাতের শিরশিরানিও উধাও হওয়ার পথে। চড়চড় করে বাড়বে দুপুরের তাপমাত্রা। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি ছোঁয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ৩৩ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে পুরুলিয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। তবে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলেও এর সরাসরি কোন প্রভাব নেই বাংলায়। আপাতত তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। সকালে ও রাতে শীতের হালকা আমেজ থাকবে, সেই সঙ্গে দিনে শীতের অনুভূতি কমবে। আরও দু’দিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। সপ্তাহের শেষের দিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। দিনের বেলায় শীত কার্যত উধাও হবে।

    দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগর এলাকায় থাকা ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মধ্য দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে সেটি। এটি শক্তিশালী হয়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পূর্ব ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে ১৮ ফেব্রুয়ারি। সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা ১৮ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। উপকূলীয় সংলগ্ন জেলায় তাপমাত্রা ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।

    এক নজরে উত্তরের আবহাওয়া

    দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েকদিনে ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। কালিম্পং-সহ সমতল সংলগ্ন এলাকায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরমধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। শিলিগুড়ি, মালদহ ও সংলগ্ন জেলাতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দু’দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই থাকবে। বেশি কুয়াশা পড়বে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে উত্তরের সব জেলাতেই।

    News/Bengal/শীত-সুখের বিদায়! বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার ভোলবদল, কত ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা?
