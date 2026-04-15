Weather Forecast of WB: বৃহস্পতিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায় কোথায়? শুক্রের পূর্বাভাস কী বলছে! রইল আবহাওয়ার খবর

Weather Forecast of WB: বৃহস্পতিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায় কোথায়? শুক্রের পূর্বাভাস কী বলছে! রইল আবহাওয়ার খবর
Weather prediction of Rain and storm in West Bengal: বৃহস্পতিবার রাজ্যের বহু জায়গায় নামতে পারে বৃষ্টি। সঙ্গে দোসর ঝোড়ো হাওয়া।
weather forecast: পয়লা বৈশাখে কব্জি ডুবিয়ে পাঁঠার ঝোলে রসনা তৃপ্তির প্ল্যান থাকলেও, হাঁসফাঁস গরমে তা হয়ে ওঠা দায়! বৈশাখ শুরু হতেই চড়ছে পারদ। তার পূর্বাভাস যদিও আগেভাগেই দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে এবার পূর্বাভাস হল, বৃহস্পতিবার থেকেই সম্ভবত রাজ্যে কিছু এলাকায় নামতে পারে বৃষ্টি। দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, উত্তর ২৪ পরগনা সহ বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়ার কিছু অংশে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বৃহস্পতিবার। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ওই এলাকাগুলিতে। দক্ষিণের বাকি জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানেও হতে পারে ঝড়, হাওয়ার গতি থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।
এদিকে, শুক্রবার রয়েছে কিছু জেলায় গরমের সতর্কতা। গরমের সতর্কতা রয়েছে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে রয়েছে গরমের সতর্কতা। এরই সঙ্গে আবার দক্ষিণের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণ হতে পারে বলেও পূর্বাভাস। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত পশ্চিম দিকের এই জেলাগুলিতে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রের ঝড় বৃষ্টি নিয়ে দক্ষিণের ৬ টি জেলায় পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার বেগ, পৌঁছে যেতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্তও।
বৃহস্পতি ও শুক্রবার শুধু দক্ষিণবঙ্গে নয়, উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই দুই দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, কোচবিহারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়ের বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More