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Weather and Rain Forecast: ফের ব্যাট হাতে নিম্নচাপ! তেড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস বহু এলাকায়, রইল আবহাওয়ার খবর

আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে, তা দেখে নিন।

Published on: Aug 29, 2026, 12:31:54 IST
By Sritama Mitra
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সপ্তাহান্তেও পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি। ফের একবার আবহাওয়ার ২২ গজে ব্যাট হাতে নিম্নচাপ! শনিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে, উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই রয়েছে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা। অন্যদিকে, মৎস্যজীবীদের সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

ফের ব্যাট হাতে নিম্নচাপ! তেড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস বহু এলাকায়, রইল আবহাওয়ার খবর (AFP)
ফের ব্যাট হাতে নিম্নচাপ! তেড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস বহু এলাকায়, রইল আবহাওয়ার খবর (AFP)

পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। সেখানে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। তার জেরেই তৈরি হতে পারে এই নিম্নচাপ। এদিকে, বাঁকুড়ার উপর দিয়ে গিয়েছে বর্ষাকালীন অক্ষরেখা। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ভারী বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া-

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে শনিবার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে ১১ সেন্টিমিটার বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এরই সঙ্গে দক্ষিণের বাকি জেলাতেও তলবে বর্ষণ। এর দোসর হয়ে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া। শনিবারের পূর্বাভাসে আগেই বলা হয়েছে, ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঘণ্টার বেগে বইবে বাতাস। রবিবারও ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায়। ওই দিন পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ওই দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। সোমবারেও বহু জেলায় বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, সমুদ্রেও দমকা হাওয়া বয়ে চলার পূর্বাভাস রয়েছে। সেই কারণেই সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। কলকাতায় এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া-

দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শনিবার বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। রবি এবং সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়িতে, বাকি জেলাগুলিতে সমান তালেই ঝড় বৃষ্টি চলবে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যাওচার সম্ভাবনা রয়েছে।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Bengal/Weather And Rain Forecast: ফের ব্যাট হাতে নিম্নচাপ! তেড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস বহু এলাকায়, রইল আবহাওয়ার খবর
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