    Weather Update of Winter Forecast: শীত বিদায়ের পালা শুরু? বসন্তে এবার পারদ কোন দিকে? আবহাওয়ার রিপোর্ট রইল

    আগামী কয়েক দিনে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ২০২৬র সপ্তাহে তাপমাত্রা কোনদিকে যেতে পারে? বলছে আবহাওয়ার রিপোর্ট।

    Published on: Feb 09, 2026 8:52 AM IST
    By Sritama Mitra
    শহর কলকাতার তাপমাত্রা গত দুই দিনে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। এদিকে, শীতবিলাসীদের জন্যও খুব একটা সুখের খবর নেই। ভরা বসন্তের প্রেমের মরশুমে ধীরে ধীরে শীত গুটিগুটি পায়ে ফিরে যাওয়ার মুখে! অন্তত এমনটাই আভাস রয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে। আজ সোমবার থেকে ফের একবার তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

    শীত বিদায়ের পালা শুরু? বসন্তে এবার পারদ কোনমুখী?

    মাঘে দুলকি চাল নিয়ে শীত একটু মাটি কামড়ে থাকলেও, তা এবার উধাও হতে চলেছে। অনেকেই আবহাওয়ার এই মেজাজে ভেবে ছিলেন, সম্ভবত শীত ফের একবার দাপুটে কামব্যাক করতে পারে। তবে আবহাওয়ার যা ভবাগতিক তাতে, শীত ফেরার নয়, বিদায়ের পথ নিতে শুরু করছে! সোমবার সকালের আকাশ পরিষ্কার থাকলেও তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী সাতদিন তাপমাত্রা মোটের উপর শুষ্কই থাকতে চলেছে। আপাতত মাঘের বাংলায় বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই ।

    উল্লেখ্য, চলতি শীতকালে বৃষ্টি সেভাবে মাঠে নামেনি! সাধারণত বৃষ্টি কম-বেশি হয়ে থাকে শীতকালে। এদিকে, বাংলায় শীতের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে শীত এবারের মতো বিদায় নেবে । সপ্তাহান্তে অনেকটাই বাড়বে তাপমাত্রা। ফলত, ভ্যালেন্টাইন্স ডের সপ্তাহে শীত বিদায়ের পালা শুরু হতে চলেছে। জায়গা নিতে চলেছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা! পূর্বাভাস বলছে, রাতের তাপমাত্রাও এবার ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। আর কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস । এরই সঙ্গে পশ্চিমের জেলাগুলিতেও বাড়বে গরম । ইতিমধ্যে সকালের দিকে শীত শীত ভাব থাকলেও বেলায় যথেষ্ট গরম লাগছে । রোদের তাপ গায়ে লাগছে । ফলত, শীতের বিদায়-ধ্বনি বাজতে শুরু করে দিয়েছে।

    আবহাওয়াবিদদের মতে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের এক বা দুটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। আগামী তিনদিন, বাংলার উত্তর প্রান্তের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার হেরফের সেভাবে হবেনা। পরবর্তী তিনদিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

