West Bengal Rain Forecast:চৈত্রের দিনে ঝোড়ো মেজাজ নিয়ে ক্রিজে বৃষ্টি! বর্ষণের সম্ভাবনা কোথায় কোথায়? আবহাওয়ার খবর একনজরে

West Bengal Rain Forecast:চৈত্রের দিনে ঝোড়ো মেজাজ নিয়ে ক্রিজে বৃষ্টি! বর্ষণের সম্ভাবনা কোথায় কোথায়? আবহাওয়ার খবর একনজরে
চৈত্রের দিনে রাজ্যে দাপটে 'খেল' দেখানোর মেজাজে বৃষ্টি! ভরা বসন্তে গত কয়েকদিনে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাত দেখা গিয়েছে। শহর কলকাতাও ভিজেছে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক পশলা বৃষ্টিতে। এরপর শনিবারও রাজ্যের বহু জেলাতেই অল্প বিস্তর বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুধু বৃষ্টি নয়, শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে রাজ্যের বহু জায়গায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ কোথায় কেমন আবহাওয়া থাকবে দেখে নিন।
দক্ষিণবঙ্গ-
শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড় বৃ্ষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস। কলকাতাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বয়ে যেতে পারে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের কিছু জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার বেগে বইতে পারে হাওয়া। সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি। তবে কলকাতা সহ রাজ্যের বাকি জায়গায় দমকা হাওয়ার গতি ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবার হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই দিন ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হতে পারে হালকা বর্ষণ।
উত্তরবঙ্গ-
এদিকে, উত্তরবঙ্গের দুই জেলায় জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে শনিবারের জন্য। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারেও ভারী বর্ষণ হতে পারে আগামিকাল। শিলাবৃষ্টির দাপট থাকতে পারে দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে। এরইসঙ্গে শনিবার ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে। শনিবার উত্তরের বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। রবিবার ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে।
অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় বৃষ্টির দাপট চৈত্রে শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আগামিকাল সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই শনিবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে।