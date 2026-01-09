Weather Forecast WB: শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং জারি! আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে? রইল রিপোর্ট

Weather Forecast WB: শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং জারি! আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে? রইল রিপোর্ট
রাজ্যে শীতের হালহকিকত কেমন?
ভরা পৌষে মেজাজে রয়েছে শীত! সদ্য গত কয়েক দিনে হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে ঠান্ডা উপহার দিয়েছে বাংলার শীত! কতদিন এমন আবহাওয়া থাকবে? আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী সাতদিন গোটা রাজ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
আগামী সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত শহর কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। এমনই পূর্বাভাস রয়েছে আবহাওয়া দফতরের। এদিকে, রাজ্যের পশ্চিমের দিকে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতনের দিকে তাপমাত্রা ৭ থেকে ৯ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কুয়াশার দাপট থাকবে সব জেলাতেই। সেখানে কুয়াশার জেরে ভোরের দিকের দৃশ্যমানতা নামতে পারে ৯৯৯ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে থাকতে পারে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
আবহাওয়ার রিপোর্ট বলছে, দার্জিলিঙে রাতের তাপমাত্রা থাকবে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে আগামী কয়েকদিনে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ৭ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে রাতের তাপমাত্রা। ফলে জাঁকিয়ে ঠান্ডা নিয়েই ২২ গজে নেমেছে শীত। আর তার ‘আউট’ হওয়ার সম্ভাবনা এক্ষুণি নেই বলেই মনে করা হচ্ছে! ফলত, বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণে তাপমাত্রা আপাতত কোনও হেরফেরের দিকে যাচ্ছে না। মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও কুয়াশার দাপট থাকবে।
আবহাওয়ার খবর
রাজ্যে বেগে ঢুকছে উত্তুরে হাওয়া। একে শীতের দাপট, তারই মাঝে রয়েছে নিম্নচাপের খবর। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ ছিল, তা গভীর নিম্নচাপে রূপান্তরিত হয়েছে। এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপর পড়বে না, কারণ তা শ্রীলঙ্কার উপকূলের স্থলভাগে প্রবেশের কথা। এদিকে, হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টির জেরে শীতের সঙ্গে স্যাঁতস্যাঁতানিও যোগ হয়েছে।