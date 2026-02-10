Edit Profile
    Weather update of West Bengal: ভরা বসন্তে ‘হট’ হতে চলেছে বাংলার আবহাওয়ার মেজাজ! কী বলছে পূর্বাভাস?

    আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, আগামী ৭২ ঘণ্টায় বাংলার দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত।

    Published on: Feb 10, 2026 12:24 PM IST
    By Sritama Mitra
    চলছে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ। এদিকে ভরা বসন্তে, ধীরে ধীরে গুটিসুটি মেরে পিছু হটছে শীত! এমনই পূর্বাভাস রয়েছে আবহাওয়ার। আগামী কয়েকদিনে বাংলার নানান এলাকার তাপমাত্রা বেশ কিছু গুণ বাড়তে পারে বলে আভাস দিচ্ছে আবহাওয়ার রিপোর্ট।

    আবহাওয়ার খবর।
    আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, আগামী ৭২ ঘণ্টায় বাংলার দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত। ফলে ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডায় জাঁকিয়ে ঘুম এলেও বেলা বাড়তেই মেজাজ পাল্টাবে আবহাওয়া। মনে করা হচ্ছে, এক দুই দিনের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পালা শুরু হবে। বৃহস্পতিতে ১ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা, তারপর ধীরে ধীরে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আপাতত ভরা বসন্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পূর্বাভাস বলছে, আকাশ পরিষ্কার থাকলেও, ভোরের দিকে উত্তরের কিছু জেলায় কুয়াশা দেখা যাবে। এদিকে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তর পশ্চিম শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। কোনও নতুন ঝঞ্ঝা বা নিম্নচাপের সম্ভাবনা আপাতত নেই।

    এদিকে, ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিন কলকতার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে সেদিন থেকেই তাপমাত্রা বাড়তে পারে। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে যাঁরা ডেট যে যাবেন ভাবছেন, বা মনের মানুষকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাবেন ভাবছেন, তাঁদের জন্য রয়েছে সুখবর! ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিন আপাতত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। সঙ্গে নীল আকাশ। ফলত, সেই দিন বেলার দিকে গরম বাদ দিলে, আবহাওয়ার ‘রোম্যান্টিক’ মেজাজই থাকার কথা।

    কলকাতায় তাপমাত্রা আগামী দুই দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে পারে। তবে এরপর চড়চড় করে বাড়বে পারদ। এদিকে, বীরভূমের শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা সোমবার ১১ ডিগ্রির আশপাশে ছিল। তবে সেখানেও তাপমাত্রা ১৪ ফেব্রুয়ারি বাড়তে পারে। সেদিন থেকে তাপমাত্রা বেড়ে হতে পারে ১৩ ডিগ্রি।


