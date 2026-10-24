Rain and Weather Forecast in WB:তৈরি হয়ে গিয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল, লক্ষ্মীপুজোর পরই ‘অ্যাকশন’? আবহাওয়ার খবর রইল

Rain and Weather Forecast in WB:তৈরি হয়ে গিয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল, লক্ষ্মীপুজোর পরই ‘অ্যাকশন’? আবহাওয়ার খবর রইল
লক্ষ্মীপুজোর পরই বদলাতে পারে আবহাওয়ার মেজাজ। এমনই বার্তা ওয়েদার রিপোর্টে।
পূর্বাভাস আগেই ছিল যে, লক্ষ্মীপুজো পার করেই ফের রাজ্যে বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু হবে। এবার আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল শুক্রবারই তৈরি হয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল। সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ রাঙানি।
রবিবারই বাঙালির ঘরে ঘরে আরাধনা হবে দেবী লক্ষ্মীর। ধনদেবীর আরাধনায় উৎসবের মেজাজে মেতে উঠতে চলেছে গোটা বাংলা। এদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার সকালের মধ্যেই সাগরে তৈরি হয়ে যেতে পারে ঘূর্ণিঝড়। যার জেরে বাংলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, ক্রমে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব-মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর শুক্রবার নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। আর এই নিম্নচাপ অঞ্চল ঘনীভূত হয়ে শনিবার নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর ক্রমশ পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে সরতে সরতে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে রবিবার। আর রবিবার রয়েছে লক্ষ্মীপুজো।
রবিবারের পর সোমবার সকালেই মুদ্রেই গভীর নিম্নচাপ থেকে জন্ম নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, পরের দিকে, আরও শক্তি সঞ্চয় করে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে।ফলত, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি শুরু হতে পারে। বুধবার থেকে দক্ষিণের ৬ টি জেলায় রয়েছে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। আবহাওয়ার রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে বুধবার, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত টানা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এরপর মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে।
এদিকে, ঝড় বৃষ্টির সম্ভানা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়ার রিপোর্ট বলছে, উত্তরের বাকি জেলাগুলিতে ওই দুটি দিন বিক্ষিপ্ত বর্ষণ এবং ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। ফলত, লক্ষ্মীপুজো মিটে গেলেই দক্ষিণ ও উত্তর দুই দিকেই আবহাওয়ার মুড সুইং দেখা যেতে চলেছে। এদিকে, মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। জারি হয়েছে লাল সতর্কতা।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More