rain forecast for west bengal : ভরা চৈত্রে কলকাতা সহ বহু এলাকায় প্রবল ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস! আবহাওয়ার খবর রইল

rain forecast for west bengal : ভরা চৈত্রে কলকাতা সহ বহু এলাকায় প্রবল ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস! আবহাওয়ার খবর রইল
আবহাওয়ার পূর্বাভাস একনজরে।
ভরা চৈত্র মাসের সন্ধ্যা গড়াতেই পড়ে চলেছে শহর কলকাতায় বৃষ্টি। কোথায় তা জোরে কোথাও হালকা মেজাজে। অফিস ফিরতি মানুষের জন্য কিছুটা বিরক্তি আবার কিছুটা স্বস্তি মিলিয়ে মিশিয়ে আজ সান্ধ্য কলকাতার আবহাওয়া ধরা দিয়েছে। পূর্বাভাস বলছে বৃষ্টি হবে। কলকাতা সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। কেমন থাকবে বাংলার আবহাওয়া, তার হদিশ রইল।
শহর কলকাতায় সোমের রাতেই ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বদ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কলকাতাই নয়, রাজ্যের আরও কিছু জেলায় ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। জানা যাচ্ছে, কোনও কোনও জায়গায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও আবার ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে আজ সোমবার রাতেই ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব শুরুর পূর্বাভাস রয়েছে। আলাদা করে লাল সতর্কতা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জন্য। সেখানে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু কিছু জেলায় রয়েছে কমলা সতর্কতা।
শুধু যে দক্ষিণবঙ্গেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে তা নয়। উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আপাতত সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে। এই চার জেলায় মঙ্গলবার ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটিতে বর্ষণে ভিজতে পারে,উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর,কোচবিহার, মালদা।
