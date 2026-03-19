    Weather Forecast of West Bengal: মাঝ বসন্তে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট! শুক্র থেকে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস রইল

    মাঝ বসন্তে আবহাওয়ার মেজাজ! আগামী বেশ কয়েকদিন ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাত হতে পারে বাংলার বহু জায়গায়। কী বলছে পূর্বাভাস?

    Published on: Mar 19, 2026 8:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    মাঝ বসন্তে হঠাৎই মুড সুইং শুরু আবহাওয়ার! বাংলার আবহাওয়ায় চৈত্রের শুরু থেকেই ঝড় বৃষ্টির দাপট দেখা গিয়েছে। তথ্য বলছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তার জেরে বাংলার বহু জেলায় ঝড় বৃষ্টির দাপট দেখা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, আগামী কয়েক দিন ধরে এই দমকা হাওয়া, বৃষ্টির দাপট থাকতে পারে। তীব্র গরমের এন্ট্রির আগেই বসন্তের বেলায় এভাবে ঝড় বৃষ্টির দাপট নিঃসন্দেহে বঙ্গবাসীকে সামান্য স্বস্তি দিয়েছে।

    মাঝ বসন্তে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট! শুক্র থেকে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস রইল । (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস বৃহস্পতিবারের জন্য আগেই ছিল। এই পূর্বাভাস ছিল বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, বীরভূম, এবং পশ্চিম বর্ধমানের জন্য। শুধু দক্ষিণই নয়, উত্তরেও একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। এদিকে, শুক্রবারও বাংলার বহু জায়গায় ঝড় বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস। আগামিকাল শুক্রবার, হাওড়া সহ পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলিতে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এরইসঙ্গে শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস রয়েছে। পূর্বাভাস বলছে, কিছু জেলায় ঝড়ের বেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। আগামিকাল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ভারী বর্ষণ হতে পারে। জারি রয়েছে সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতেও হতে পারে বৃষ্টি।

    শনিবার ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা,হুগলি, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে। সেখানে শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। ঝড়ের গতি থাকতে পারে সেখানে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। কোথাও কোথাও তার কম থাকতে পারে ঝড়ের গতি। পূর্বাভাসে, ভারী বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বয়ে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস।

    সপ্তাহান্তে বসন্তের রবিবাসরীয় দিনেও বৃষ্টি ভিজতে পারে বাংলার নানান প্রান্তর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে রবিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায়,পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে। বইতে পারে দমকা হাওয়া। হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত। পূর্বাভাস বলছে, বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে আগামী বুধবার পর্যন্ত। শুক্রবার এবং শনিবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

