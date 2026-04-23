WB Election 2026 poll Percentage:প্রথম দফায় বাংলায় বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোটদান ৯০%র কাছে!মমতা বললেন,' জানেন এত কেন…'

WB Election 2026 poll Percentage:প্রথম দফায় বাংলায় বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোটদান ৯০%র কাছে!মমতা বললেন,' জানেন এত কেন…'
Mamata on Bengal poll percentage: মমতা বলেন, ‘মানুষ জানেন এটা তাঁদের অধিকার রক্ষার লড়াই। তৃণমূলকে ভোট না-দিলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। তার অধিকার, সম্পত্তি, ঠিকানা, ব্যবসা যাবে।'
West Bengal Assembly Election 2026 1st phase: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণে, বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোট পড়ল প্রায় ৯০ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া তথ্য বলছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যে প্রথম দফায় পড়ল ৮৯.৯৩ শতাংশ। প্রথম দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোটদানের হার দক্ষিণ দিনাজপুরে, ৯৩.১২ শতাংশ। ৫টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে শমসেরগঞ্জ আসনে। সেখানে ভোটদানের হার ৯৫.৩৪ শতাংশ। ভগবানগোলায় ভোট পড়েছে ৯৫.৩১ শতাংশ। কালিম্পং এ এদিন সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে, সংখ্যা ৮১.৯৮ শতাংশ। এদিকে, এত বিপুল ভোট পড়ার ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন চৌরঙ্গীর এক প্রচার সভা থেকে বলেন,'জানেন এত কেন ভোট পড়ছে? ৬০ লক্ষের মধ্যে ৩২ লক্ষের নাম আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তুলেছি। ট্রাইবুনাল কিছু তুলতে পারেনি। সেটা ওদের নির্দেশে কাজ হয়েছে কি না জানি না।' এরই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘তবে মানুষ জানেন এটা তাঁদের অধিকার রক্ষার লড়াই। তৃণমূলকে ভোট না-দিলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। তার অধিকার, সম্পত্তি, ঠিকানা, ব্যবসা যাবে।' মমতা বলছেন, 'বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন ভোট দেবে? মানুষ জানে এর পরে এনআরসি করার পরিকল্পনা করবে। ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে এসেছিল।’
এদিকে, আজ রাজ্যে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাও। বিজেপির সভার দিকে নিশানা তাক করে মমতা বলেন, ‘ভোটের দিন এখানে এসে বলছেন আপনারা জিতছেন! কী ভাবে বলছেন? এটা তো জনগণ ঠিক করবে। মহামূর্খ হন কী ভাবে। তা হলে কি ইভিএম মেশিন ফিট করে রেখে দিয়েছেন?’ এদিন তাঁর ভাষণে এসআইআর নিয়েও সরব হন মমতা, ‘এসআইআরের নাম করে ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে। ওদের লোক বসিয়েছে। ওরা আমার সঙ্গে যোগাযোগও রাখে না। নবান্নটাকে তছনছ করে দিয়েছে। এর দায়িত্ব কিন্তু ওদের নিতে হবে।’
