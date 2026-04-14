Biman Bose on Arabul Islam: বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ আরাবুলকে 'মেনে নিতে পারছেন না' বিমান বসু! সঙ্গে বললেন…
আরাবুল এখন খাতায় কলমে বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ। এই আরাবুলের হয়ে প্রচার করতে হবে বাম কর্মীদের! এহেন আরাবুলকে নিয়ে বিমান বসু অকপট বলে দিলেন, 'তাঁকে মেনে নেওয়া যায় না।'
আইএসএফের সঙ্গে জোটে রয়েছে বামফ্রন্ট। এই জোট নিয়ে অবশ্য কম ঝামেলা হয়নি। আসন সমঝোতা নিয়ে দুই দলেপ মধ্যে দর কষাকষি গিয়েছিল চরমে। কয়েকটি আসনে তো প্রার্থী দিয়েও আইএসএফের চাপে পরে প্রার্থী প্রত্যাহার করতে হয়েছে বামেদের। এই সবের মাঝে এবার আরও এক নয়া সমীকরণ তৈরি হয়েছে কয়েকদিন আগে। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আরাবুল ইসলাম যোগদান করেছেন আইএসএফে। যদিও আরাবুলকে নিয়ে বামেদের তরফ থেকে আপত্তি ছিল। এককালে তৃণমূলে থেকে ভাঙড়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজনীতি করে এসেছিলেন আরাবুল। তাঁর বিরুদ্ধে বাম কর্মীদের ওপর হামলার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। তবে আরাবুল এখন খাতায় কলমে বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ। এই আরাবুলের হয়ে প্রচার করতে হবে বাম কর্মীদের! এহেন আরাবুলকে নিয়ে বিমান বসু অকপট বলে দিলেন, 'তাঁকে মেনে নেওয়া যায় না।'
এর আগে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আরাবুল প্রসঙ্গে বামেদের খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, 'সেলিম, বিমান বসুরা আরাবুলের হয়ে প্রচার করবেন, ভেবেও রোমাঞ্চ লাগছে।' এই আবহে সংবাদমাধ্যম টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাবুল প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, 'আরাবুলকে মেনে নেওয়া যায় না। তবে ওদের বক্তব্য, ওদের পার্টি, ওরা ঠিক করবে যে কাকে প্রার্থী করা হবে। আবার এটাও সত্য যে ইলেকটোরেট বলে একটা কথা আছে। ভোটারদের কাছে ভাল বার্তা গেল কি না, সেই প্রশ্ন থেকে যায়।'
উল্লেখ্য, ভোটের আগে ভাঙড়ের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম তৃণমূল ছেড়ে যোগদান করেন আইএসএফে। ক্যানিং পূর্ব আসন থেকে আইএসএফ তাঁকে প্রার্থীও করেছে। উল্লেখ্য, এই আরাবুলের বিরুদ্ধে যখন রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ উঠত, তখন তাঁকে 'তাজা নেতা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও গত কয়েকবছর ধরেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে আরাবুলের। দল থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন। জেল খেটেছেন। এহেন আরাবুলকে সরিয়ে ভাঙড়ে শওকত মোল্লাকে তুলে ধরেছে তৃণমূল। এই আবহে আরাবুল আইএসএফে চলে গিয়েছেন। এমনিতে বিগত কয়েক বছর ধরে ভাঙড় উত্তপ্ত থেকেছে আরাবুল বনাম শওকত দ্বন্দ্বে। সঙ্গে তৃণমূল বনাম আইএসএফের সংঘাতও হিংসাত্মক আকার নিয়েছে। এখন এই সবের মাঝে বামেরা যেন ক্যানিং এবং ভাঙড়ের রাজনীতিতে 'সাইলেন্ট পার্টনার'। তাই মেনে নিতে না পারলেও আরাবুল এখন বামফ্রন্টের জোটসঙ্গী।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।