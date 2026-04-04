Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    West Bengal Assembly Election Update: 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্যে CAA বা NRC হতে দেবেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে…'

    কালিয়াচকে বিচারকদের ঘেরাও করে রাখার ঘটনায় দলের প্রার্থী গ্রেফতার হতেই পালটা তোপ দাগলেন বিদায়ী আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এদিকে এসআইআরে ভোটারদের নাম কাটা যাওয়ায় রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। 

    Published on: Apr 04, 2026 7:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কালিয়াচকে বিচারকদের ঘেরাও করে রাখার ঘটনায় দলের প্রার্থী গ্রেফতার হতেই পালটা তোপ দাগলেন বিদায়ী আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে মিলে রয়েছে। এদিকে 'বিজেমূল' তত্ত্ব ছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে নওশাদ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আগে বলেছিলেন এ রাজ্যে সিএএ বা এনআরসি হতে দেবেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।' এরই সঙ্গে রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

    এসআইআরে ভোটারদের নাম কাটা যাওয়ায় রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। (Shyamal Maitra)

    উল্লেখ্য, কালিয়াচক কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন মোথাবাড়ি কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদরি। তবে শাহজাহানের দাবি, তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। আইএসএফ নেতার দাবি, ঘটনার দিন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, অন্য একটি গ্রামে ছিলেন। এই আবহে শাহজাহানের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে নওশাদ বলেন, 'অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে লাভ হবে না। নির্বাচনে আইএসএফ-এর জয়ের সম্ভাবনা দেখে ভয় পেয়েছে দুই প্রধান দল। তাই পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করে এই ঘটনায় আইএসএফ-এর নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' এরই সঙ্গে সেই ঘটনায় তিনি বিডিও-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

    কালিয়াচক কাণ্ডের তদন্ত প্রসঙ্গে আইএসএফ নেতা বলেন, 'কোন সংস্থা তদন্ত করছে সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল তদন্ত যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়। গণতান্ত্রিক দেশে সবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার রয়েছে। খ্যমন্ত্রী আগে বলেছিলেন এ রাজ্যে সিএএ বা এনআরসি হতে দেবেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাতিল না হয়, তা নিশ্চিত করতে আইএসএফ রাস্তাতেই থাকবে।'

    এদিকে কালিয়াচকে বিডিও অফিসে ৭ বিচারককে ঘেরাও করে রাখার ঘটনায় এআইএমআইএম নেতা তথা আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে গত ৩ এপ্রিল গ্রেফতার করা হয় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে। সব মিলিয়ে এই মামলায় ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১ এপ্রিল বিকেল ৪টে থেকে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস ঘেরাও করে বহু মানুষ। সেই সময় বিডিও অফিসে ছিলেন ৭ জন বিচারক। গভীর রাত পর্যন্ত এই সব বিচারকদের বিডিও অফিসেই আটকে রাখে বিক্ষোভকারীরা। সেই ঘটনার নেপথ্যে অন্যতম 'মাথা' এই মোফাক্কেরুল ছিল বলে অভিযোগ। প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে ঘেরাও ছিলেন ৭ বিচারক। প্রায় মধ্যরাতে সেই বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পরও বিচারকদের ওপর হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস থেকে যখন বিচারকদের পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়, সেই কনভয়ে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ কনভয়ের গাড়ির কাচ ভেঙেছে সেই হামলায়। সেই ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার মূলচক্রী হিসাবে মোফাক্কেরুলের নাম উঠে আসে। নাম জড়ায় আইএসএফ প্রার্থীরও।

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/West Bengal Assembly Election Update: 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্যে CAA বা NRC হতে দেবেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে…'
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes