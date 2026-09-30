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SRFTIতে গত রবিবার ঠিক কী ঘটেছিল! খতিয়ে দেখবে সিট, নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান

নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান। এসআরএফটিআই কাণ্ডে সিট গড়ল রাজ্য।

Published on: Sep 30, 2026, 11:00:14 IST
By Sritama Mitra
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কলকাতার এসআরএফটিআইতে উত্তেজনার ঘটনার তদন্তে এবার সিট গড়ল রাজ্য। ৬ সদস্যের সিট খতিয়ে দেখবে, গত রবিবার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অন্দরে ঠিক কী ঘটেছিল। এই তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দেবেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান কুণাল অগরওয়াল।

SRFTIতে ঠিক কী ঘটেছিল! খতিয়ে দেখবে সিট, নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
SRFTIতে ঠিক কী ঘটেছিল! খতিয়ে দেখবে সিট, নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)

সদ্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই জানা যাচ্ছে, এসআরএফটিআই-এর ঘটনায় পঞ্চসায়র থানায় তিনটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। এফআইআরগুলির ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তের জন্য সিট গঠন করা হচ্ছে। যে ৬ সদস্যের টিম গঠন করা হয়েছে, তার নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান। এ ছাড়াও ওই তদন্তকারী দলে রয়েছেন গোয়েন্দা বিভাগের ডিসি (ডিসিডিডি) স্পর্শ নীলাঙ্গী, রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের (সিআইডি) ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক কৌশিক ঘোষ। এ ছাড়া সলিল রায়, তুষারকান্তি ঘোষ এবং হীরক দলপতি নামে কলকাতা পুলিশের তিন উচ্চপদস্থ আধিকারিকও এই দলে রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, এসআরএফটিআই কাণ্ডের তদন্তের প্রয়োজনে রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশের থেকে আধিকারিক বা কর্মীর জন্য আবেদন করতে পারবে সিট। জানানো হয়েছে, ১ অক্টোবরের মধ্যে সিট-কে তাদের প্রথম তদন্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে রাজ্য সরকারের কাছে। অর্থাৎ বৃহস্পতিবারই সিটের প্রথম রিপোর্ট আসছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে এসআরএফটিআই-এর প্রেক্ষাগৃহে সভার আয়োজন করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা সংগঠন ‘অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত বা এবিজিপি (পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত)’। এই সভা ঘিরেই উত্তেজনা দেখা দেয়। সংগঠনের দাবি, তারা অনুমতি নিয়েই ক্যাম্পাসে এই সভা আয়োজন করেছিল। অন্যদিকে, ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের একাংশের আপত্তি ছিল বহিরাগতদের প্রবেশ ঘিরে। সেই ঘটনা নিয়েই দুই তরফের তুমুল সংঘাত বাধে।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Bengal/SRFTIতে গত রবিবার ঠিক কী ঘটেছিল! খতিয়ে দেখবে সিট, নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান
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