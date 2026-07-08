WB Petrol-Diesel Price on 8th July: প্রকাশ্যে ৮ জুলাইয়ের তেলের চার্ট রেট, পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সবচেয়ে সস্তা পেট্রোল-ডিজেল?

WB Petrol-Diesel Price on 8th July: প্রকাশ্যে ৮ জুলাইয়ের তেলের চার্ট রেট, পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সবচেয়ে সস্তা পেট্রোল-ডিজেল?
রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম রয়েছে ১১৩ টাকা ৫১ পয়সা এবং ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ একাধিক জেলাতেও তেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
WB Petrol-Diesel Price on 8th July: পশ্চিমবঙ্গে বুধবার জ্বালানির দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। রাজ্যের সব জেলাতেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আগের দিনের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর থাকলেও রাজ্যে আপাতত জ্বালানির খুচরো বিক্রয়মূল্যে কোনও প্রভাব পড়েনি।
রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম রয়েছে ১১৩ টাকা ৫১ পয়সা এবং ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ একাধিক জেলাতেও তেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
জেলাভিত্তিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, পেট্রোলের দামে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪ টাকা ৭৯ পয়সা। এরপর রয়েছে ঝাড়গ্রাম, যেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪ টাকা ৫২ পয়সা। নদিয়ায় পেট্রোলের দাম ১১৪ টাকা ৪৬ পয়সা এবং আলিপুরদুয়ারে ১১৪ টাকা ২৮ পয়সা। বীরভূমে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪ টাকা ২১ পয়সা।
অন্যদিকে, রাজ্যে সবচেয়ে কম দামে পেট্রোল মিলছে দার্জিলিং জেলায়। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৩ টাকা ১৮ পয়সা। জলপাইগুড়িতে এই দাম ১১৩ টাকা ৪৬ পয়সা, উত্তর ২৪ পরগনায় ১১৩ টাকা ৪৭ পয়সা, পশ্চিম বর্ধমানে ১১৩ টাকা ৫৩ পয়সা এবং উত্তর দিনাজপুরে ১১৩ টাকা ৫৯ পয়সা। ফলে জেলার ভিত্তিতে পেট্রোলের দামে সামান্য পার্থক্য থাকলেও কোথাও কোনও নতুন বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়নি।
ডিজেলের ক্ষেত্রেও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রি হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলায়, যেখানে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০১ টাকা ১৩ পয়সা। নদিয়ায় ডিজেলের দাম ১০১ টাকা ৭ পয়সা, পুরুলিয়ায় ১০১ টাকা ১ পয়সা এবং ঝাড়গ্রামে ১০০ টাকা ৭৫ পয়সা। বীরভূম, দার্জিলিং ও মুর্শিদাবাদেও ডিজেলের দাম ১০০ টাকার উপরে রয়েছে।
অন্যদিকে, সবচেয়ে কম দামে ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে মালদহ জেলায়। সেখানে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা ৬৭ পয়সা। জলপাইগুড়িতে ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা ৬৮ পয়সা এবং কালিম্পংয়ে ৯৯ টাকা ৭৭ পয়সা। কলকাতা ও হাওড়ায় ডিজেলের দাম একই, প্রতি লিটার ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা।
জ্বালানির দামে এই পার্থক্যের মূল কারণ বিভিন্ন জেলার পরিবহণ ব্যয়, স্থানীয় কর এবং অন্যান্য প্রশাসনিক খরচ। সেই কারণেই একই রাজ্যের মধ্যেও বিভিন্ন জেলায় পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। তবে বুধবারের দামের তালিকায় রাজ্যের কোনও জেলাতেই পেট্রোল বা ডিজেলের দামে পরিবর্তন হয়নি। ফলে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিক, পরিবহণ সংস্থা এবং সাধারণ ভোক্তাদের জন্য আপাতত স্বস্তির খবরই মিলেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের গতিপ্রকৃতি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের কর নীতির উপর নির্ভর করেই আগামী দিনে জ্বালানির দামে পরিবর্তন হতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More