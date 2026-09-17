West Bengal Rain Forecast update: পুজোর আগে পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি, দক্ষিণবঙ্গে কমলা সতর্কতা, কলকাতাও কি ভিজবে?
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে সোমবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে।
দুর্গাপুজোর আর বেশি দিন বাকি নেই। কিন্তু তার আগেই ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উপকূল ও পশ্চিমের একাধিক জেলায় জারি হয়েছে কমলা এবং হলুদ সতর্কতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে সোমবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে।
বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও এক-দু’জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। ফলে দিনের বিভিন্ন সময়ে আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি হঠাৎ বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখাও রয়েছে। এর সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। এই আবহাওয়াগত পরিস্থিতির কারণেই দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ছে। বৃষ্টির পাশাপাশি আর্দ্রতার কারণে কোথাও কোথাও অস্বস্তিও বাড়তে পারে।
শুক্রবারও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হবে না। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে খোলা জায়গায় অবস্থান করা এবং ঝড়বৃষ্টির সময়ে বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন।
শনিবার বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমতে পারে। তবে পুরোপুরি স্বস্তি মিলবে না। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
রবিবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে সেদিন বৃষ্টির পরিমাণ এবং বিস্তার কিছুটা কমতে পারে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি থাকায় হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির প্রভাব থাকছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুই জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গেও রবিবারের পর ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে বলে পূর্বাভাস।
পুজোর আগে বৃষ্টির এই পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তবে এখনই দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগের কোনও কথা জানানো হয়নি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির গতিপ্রকৃতি আরও পরিষ্কার হবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More