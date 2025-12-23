Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Finswimming Championship: ফিনসুইমিংয়ে রেকর্ড পঞ্চমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বাংলা! জিতল ৬১ সোনা, সেরা কে কে?

    কর্ণাটকের ইয়েমমেকেরার ইন্টারন্যাশনাল সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় ফিনসুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে 'ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন' খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করল পশ্চিমবঙ্গ। এই জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় ফিনসুইমিংয়ের ইতিহাসে টানা পাঁচবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এক নতুন রেকর্ড গড়ল বাংলা।

    Published on: Dec 23, 2025 7:09 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কর্ণাটকের ইয়েমমেকেরার ইন্টারন্যাশনাল সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় ফিনসুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে 'ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন' খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করল পশ্চিমবঙ্গ। এই জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় ফিনসুইমিংয়ের ইতিহাসে টানা পাঁচবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এক নতুন রেকর্ড গড়ল বাংলা। বাংলার প্রতিযোগীরা দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে মোট ৫৬৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পদক তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। তারা মোট ১৬৫টি পদক জিতেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৬১টি সোনা, ৫৯টি রুপো এবং ৪৫টি ব্রোঞ্জ। ২৪৮ পয়েন্ট নিয়ে কর্ণাটক রানার্স-আপ হয়েছে এবং ৭৮ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে উত্তরপ্রদেশ।

    পঞ্চম জাতীয় ফিনসুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে 'ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন' খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করল পশ্চিমবঙ্গ।
    পঞ্চম জাতীয় ফিনসুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে 'ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন' খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করল পশ্চিমবঙ্গ।

    চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স

    রণিত দাস (পশ্চিমবঙ্গ): জুনিয়র 'C' বিভাগে চারটি সোনা জিতে পুরুষদের মধ্যে অন্যতম সেরা পারফর্মার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং বাংলার ঝুলিতে ২০ পয়েন্ট যোগ করেন।

    সম্প্রীতি কুণ্ডু (পশ্চিমবঙ্গ): জুনিয়র 'C' মহিলা বিভাগে চারটি সোনা (২০ পয়েন্ট) জিতে ভারতীয় ফিনসুইমিংয়ের উদীয়মান তারকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

    আহেলি সাহা (পশ্চিমবঙ্গ): সিনিয়র 'A' মহিলা বিভাগে চারটি সোনা জিতে এই চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম সফল সিনিয়র সাঁতারু হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

    ঋতু বন্দ্যোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ): মাস্টার্স ক্যাটাগরির 'V0' বিভাগে চারটি সোনা জিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেন, যা সব বয়সভিত্তিক বিভাগেই বাংলার আধিপত্যকে তুলে ধরে।

    সৃঞ্জয় নাথ ও অংশুমান নাগ: জুনিয়র 'D' বিভাগে সৃঞ্জয় তিনটি সোনা ও একটি রুপো এবং জুনিয়র 'E' বিভাগে অংশুমান দুটি সোনা ও দুটি রুপো জিতে নজর কেড়েছেন।

    সারফেস, বাই-ফিনস, অ্যাপনিয়া এবং রিলে ইভেন্টগুলোতে বাংলার সাঁতারুদের এই সাফল্য রাজ্যের শক্তিশালী তৃণমূল স্তরের কাঠামো, কোচিং ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদী অ্যাথলিট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামেরই প্রতিফলন। আন্ডারওয়াটার স্পোর্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (USFI) কর্মকর্তারা বাংলার এই ধারাবাহিকতা এবং শৃঙ্খলার প্রশংসা করেছেন। টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়াকে তারা ভারতীয় ফিনসুইমিংয়ের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

    এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ নিজেকে ভারতীয় ফিনসুইমিংয়ের অবিসংবাদিত শক্তিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল এবং এমন এক উত্তরাধিকার তৈরি করল, যা আগামী বহু বছর অজেয় থাকতে পারে।

    News/Bengal/Finswimming Championship: ফিনসুইমিংয়ে রেকর্ড পঞ্চমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বাংলা! জিতল ৬১ সোনা, সেরা কে কে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes