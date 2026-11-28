২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
West Bengal Voter List: ‘বিচারাধীন’ ভোটারদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের, বাড়ল ERO-দের ক্ষমতা
SIR প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বহু ভোটারের নথিপত্র যাচাইয়ের পর তাঁদের নামের পাশে ‘Under Adjudication’ বা বিচারাধীন লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাগরিকত্ব বা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জমা দেওয়া নথি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়া ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এবার বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের ই-সই বা ডিজিটাল স্বাক্ষর না থাকলেও তাঁর লিখিত নির্দেশের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যাবে। শুধুমাত্র বিচারকের ই-সই বাকি রয়েছে বলে কোনও ভোটারের নাম আর ‘বিচারাধীন’ বা ‘Under Adjudication’ অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না। শুক্রবার এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়ায় যাঁদের নামের পাশে বিবেচনাধীন লেখা রয়েছে, তাঁদের একাংশের সমস্যা দ্রুত মিটতে পারে। একই সঙ্গে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক বা ERO-দের।
প্রসঙ্গত, SIR প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বহু ভোটারের নথিপত্র যাচাইয়ের পর তাঁদের নামের পাশে ‘Under Adjudication’ বা বিচারাধীন লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাগরিকত্ব বা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জমা দেওয়া নথি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেও সেই সিদ্ধান্তে ই-সই করা হয়নি। ফলে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নাম বিচারাধীন অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছিল। এই প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতেই এবার নতুন নির্দেশ দিল কমিশন।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও বিচার বিভাগীয় আধিকারিক যদি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ভোটারের বিষয়ে লিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে সেই নির্দেশকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে। এরপর ওই নথি সংশ্লিষ্ট ERO-র কাছে পাঠাতে হবে। বিচারকের লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন ERO। ফলে শুধু ডিজিটাল স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আর আটকে থাকবে না ভোটারের নাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। তবে এক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের লিখিত নির্দেশই হবে মূল ভিত্তি।
অন্যদিকে, যেসব ভোটারের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি, তাঁদের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন। এই সমস্ত মামলাও সংশ্লিষ্ট ERO-দের কাছে পাঠাতে হবে। তাঁরা আইন মেনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন। অর্থাৎ, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে দীর্ঘদিন ধরে কোনও মামলা আটকে থাকলেও তা নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ দ্রুত শেষ করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে যাঁদের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা এবং যাঁরা সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম থাকছে। কমিশন জানিয়েছে, ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত নতুন করে ফর্ম-৬ জমা নেওয়া যাবে না। ট্রাইব্যুনাল যদি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখে, তবে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। ফলে আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ভোটারদের অপেক্ষা করতে হবে।
এদিকে, ভোটার তালিকার সংশোধনের পাশাপাশি রাজ্যে বুথ পুনর্বিন্যাসের অনুমতিও দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এই সংক্রান্ত অনুমতি চেয়েছিল। কমিশন জানিয়েছে, যে সমস্ত এলাকায় বুথের অবস্থান পরিবর্তন করা হবে, সেখানে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে আগাম জানাতে হবে। পাশাপাশি নতুন বুথের ঠিকানা সম্পর্কে সাধারণ ভোটারদেরও প্রচার করে জানাতে হবে, যাতে ভোটের সময় কোনও বিভ্রান্তি তৈরি না হয়।
উল্লেখ্য, আগামী মাসে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা SSR প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। SIR-এ নাম বাদ পড়া ভোটারদের সামনে নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগও আসবে এই প্রক্রিয়ায়। তার আগে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।
সব মিলিয়ে, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির পথে হাঁটছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে বিচারাধীন অবস্থায় আটকে থাকা ভোটারদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ স্বস্তি দিতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত কার নাম তালিকায় থাকবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট লিখিত সিদ্ধান্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ার উপর।