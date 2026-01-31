Edit Profile
    WB Weather Forecast till 6th February: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ‘বন্যা’, শীত কার্যত ‘ভ্যানিশ’ বাংলা থেকে, নয়া মাসে ঠান্ডা বাড়বে?

    Published on: Jan 31, 2026 2:59 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ‘বন্যা’ - তার জেরে উত্তুরে হাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়ে শীত কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উত্তর ভারতের দিকে কমপক্ষে তিনটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসতে পারে। ‘ভিলেন’ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ঠান্ডা উত্তুরে বাতাস আসতে দেবে না ঝঞ্ঝা। ফলে পারদ পড়বে না পশ্চিমবঙ্গের। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) বেশি হেরফের হবে না। একই স্তরে থাকবে বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আর আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    পশ্চিমবঙ্গ থেকে শীত কার্যত ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    উত্তরবঙ্গে একদিনই কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশা পড়বে

    রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। একদিনই শুধুমাত্র ঘন কুয়াশা পড়বে কয়েকটি জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    দক্ষিণবঙ্গের মাত্র ৩টি জেলায় থাকবে কুয়াশার প্রভাব

    দক্ষিণবঙ্গে অবশ্য সেইসবের কোনও ব্যাপার থাকবে না। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) পড়বে না কুয়াশা। রবিবার এবং সোমবার সকালের দিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানের একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে।

    News/Bengal/WB Weather Forecast Till 6th February: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ‘বন্যা’, শীত কার্যত ‘ভ্যানিশ’ বাংলা থেকে, নয়া মাসে ঠান্ডা বাড়বে?
