কলকাতায় ফিরে বিস্ফোরক তসলিমা, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন ও CJP বিক্ষোভ নিয়ে কী বললেন?

কলকাতায় ফিরে বিস্ফোরক তসলিমা, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন ও CJP বিক্ষোভ নিয়ে কী বললেন?
রবিবার এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তসলিমা বলেন, দিল্লির যন্তর-মন্তরে চলা ছাত্র আন্দোলন তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। তবে আন্দোলনের একটি ছোট ভিডিও দেখে তাঁর বাংলাদেশের ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়।
দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর কলকাতায় ফিরে বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন ফের সরব হলেন বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। তিনি দাবি করেছেন, ২০২৪ সালের বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন প্রথমে সাধারণ মানুষের কাছে কোটা সংস্কারের আন্দোলন বলে মনে হলেও, পরে দেখা যায় তার নেপথ্যে ছিল ইসলামি মৌলবাদী শক্তি। একই সঙ্গে আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি।
রবিবার এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তসলিমা বলেন, দিল্লির যন্তর-মন্তরে চলা ছাত্র আন্দোলন তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। তবে আন্দোলনের একটি ছোট ভিডিও দেখে তাঁর বাংলাদেশের ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়।
তাঁর কথায়, প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন ছাত্ররা শুধু কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এমনকি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নেয় এবং সরকারই ক্ষমতাচ্যুত হয়।
তসলিমার দাবি, পরে জানা যায় সেই আন্দোলনের পিছনে ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল। তাঁর অভিযোগ, সেই ঘটনার পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো হয়নি। বরং মৌলবাদী শক্তির প্রভাব বেড়েছে। তাই ছাত্র আন্দোলনের মতো ঘটনাগুলি নিয়ে এখন তিনি অনেক বেশি সতর্ক এবং উদ্বিগ্ন।
আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েও সরব হন তসলিমা নাসরিন। তাঁর মতে, কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কোনও রাজনৈতিক দলকে এভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। শেখ হাসিনাকে যেভাবে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, সেটিও প্রশ্নের মুখে পড়ে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
তসলিমা বলেন, আওয়ামি লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা যত দ্রুত সম্ভব তুলে নেওয়া উচিত। দলটিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর আশা, শেখ হাসিনা একদিন আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর থেকে দলের বহু নেতা-কর্মী হিংসার শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তসলিমা।
বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হুমকির মুখে ১৯৯৪ সালে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন তসলিমা নাসরিন। পরে ২০০৪ সাল থেকে তিনি ভারতে বসবাস করছেন। তবে ২০০৭ সালে তাঁর লেখাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় বিক্ষোভের জেরে তাকেও এই শহর ছেড়ে যেতে হয়েছিল।
প্রায় ১৯ বছর পর শুক্রবার ফের কলকাতায় ফিরেছেন তসলিমা। শহরে ফিরে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেন, কখনও ভাবেননি আবার কলকাতায় ফিরতে পারবেন। প্রথমদিকে তাঁর বিশ্বাস ছিল একদিন ফিরবেন। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, সেই আশা ততই ক্ষীণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেক্যুলার মিশনের উদ্যোগে কলকাতায় আসার সুযোগ হয়েছে বলে জানান তিনি।
কলকাতায় ফিরে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলন, শেখ হাসিনার অপসারণ এবং আওয়ামি লীগ নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু করেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More