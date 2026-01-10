WB Winter Weather Forecast till 16th Jan: নয়া ‘টেস্ট’ শীতের! স্বাভাবিকের ৪ ডিগ্রি নীচে বাংলার পারদ, ঘন কুয়াশা কোন জেলায়?

WB Winter Weather Forecast till 16th Jan: নয়া ‘টেস্ট’ শীতের! স্বাভাবিকের ৪ ডিগ্রি নীচে বাংলার পারদ, ঘন কুয়াশা কোন জেলায়?
আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গে নয়া 'টেস্ট' খেলবে শীত। একাধিক জায়গার স্বাভাবিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কম থাকবে। আবার একাধিক জেলায় ঘন কুয়াশার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
আপাতত আর মারকুটে ইনিংস নয়, আগামী এক সপ্তাহের মতো পশ্চিমবঙ্গে ‘টেস্ট’ খেলবে শীত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহখানেক ঠান্ডা-ঠান্ডা থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু এই সপ্তাহের গোড়ার দিকে যেমন হাড়কাঁপানো ঠান্ডা লাগছিল, সেরকম অনুভূতি হবে না। আজ যেমন তাপমাত্রা আছে, মোটামুটি সেই স্তরেই ঘোরাফেরা করবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পারদ। কলকাতায় যেমন আগামী সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো থাকতে পারে।
কেন তাপমাত্রা নামছে না এখন?
আর শীতের সেই 'টেস্ট' খেলার নেপথ্যে আছে বাতাস। আবহবিদরা জানিয়েছেন, নীচের স্তরে উত্তুরে হাওয়ার কারণে শীতের অনুভূতি থাকবে। কিন্তু উচ্চস্তরে মিশ্র বাতাসের জেরে আরও পারদ পতন হবে না। নতুন করে পারদ পতনের জন্য এবং শীতের কামড় আরও জোরালো হওয়ার জন্য ওই স্তরে শুষ্ক ও শীতল বাতাসের প্রয়োজন আছে। সেটা হলেই শীতের দাপট বৃদ্ধি পাবে।
আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে কী হবে?
১) আগামী সাতদিনে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। একাধিক জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সর্বনিম্ন তাপমাত্রা) স্বাভাবিকের দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে। আজ শুধু উত্তর দিনাজপুর ও মালদায় ‘কোল্ড ডে’-র সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) আবার আগামী এক সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার উল্লেথযোগ্য কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের দুই থেকে তিন ডিগ্রি নীচে থাকবে। আর কয়েকটি জায়গার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার স্বাভাবিকের দুই ডিগ্রির নীচে থাকতে পারে।
৩) সার্বিকভাবে আগামী শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টি হবে না কোনও জেলায়।
কোন কোন জেলায় ঘন কুয়াশা থাকবে?
১) রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে।
তাছাড়াও রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর; সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর এবং মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) আবার রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) কয়েকটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। কোনও জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি।