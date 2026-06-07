World Food Safety Day 2026: শুধু ওষুধ নয়, থালার খাবারও সুস্থ করে! হাসপাতালে কেন জরুরি 'ফুড সেফটি'?

হাসপাতালের কথা ভাবলেই আমাদের মনে প্রথমে আসে চিকিৎসক, ওষুধ, অস্ত্রোপচার কিংবা অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির কথা। কিন্তু রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা প্রায়ই আমাদের নজরের আড়ালে থেকে যায়—তা হল খাদ্য সুরক্ষা (Food Safety)। পুষ্টিকর খাবার যেমন রোগীর আরোগ্য লাভে সহায়তা করে, তেমনই অনিরাপদ বা দূষিত খাবার বিশেষত হাসপাতালের পরিবেশে গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। কারণ অনেক রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে এবং তারা সংক্রমণের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হন।
হাসপাতালে খাদ্য সুরক্ষা শুধু সময়মতো খাবার পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি স্বাস্থ্যসেবার একটি অপরিহার্য অংশ। রোগীকে দেওয়া প্রতিটি খাবার তার চিকিৎসা পরিকল্পনার অংশ। তাই খাবার যেন নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করা ওষুধ দেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।
হাসপাতালের খাদ্য সুরক্ষা কেন আলাদা?
রেস্তোরাঁ বা বাড়ির তুলনায় হাসপাতালের খাদ্য ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি সংবেদনশীল। এখানে এমন রোগীরা থাকেন, যাঁরা অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে উঠছেন, দীর্ঘমেয়াদি রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন, ক্যানসারের চিকিৎসার মধ্যে আছেন বা যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে সামান্য খাদ্য দূষণও গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, আরোগ্যের সময় বাড়িয়ে দিতে পারে, হাসপাতালে থাকার মেয়াদ দীর্ঘ করতে পারে এবং চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে।
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অসতর্কতার কারণে সৃষ্ট খাদ্যবাহিত রোগ (Foodborne Illness) হাসপাতালের পরিবেশে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। একজন সুস্থ ব্যক্তি হয়তো দ্রুত সেরে উঠতে পারেন। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে।
আরোগ্যের সঙ্গে খাদ্য সুরক্ষার সম্পর্ক
সঠিক পুষ্টি ক্ষত নিরাময়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই উপকারিতা তখনই পাওয়া সম্ভব, যখন খাবার কঠোর নিরাপত্তা বিধি মেনে প্রস্তুত ও পরিবেশন করা হয়। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে রোগীরা ক্ষতিকর জীবাণু, দূর্ষণকারী উপাদান বা অ্যালার্জেনমুক্ত খাবার পাচ্ছেন। ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, হৃদরোগ বা খাদ্য অ্যালার্জিতে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খাদ্যতালিকায় সামান্য ভুলও চিকিৎসার ফলাফলকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
হাসপাতালগুলিতে খাদ্য সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ
১) উচ্চমানের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা: খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনকারী কর্মীদের অবশ্যই কঠোর হাত পরিষ্কার রাখার নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে। রান্নাঘর, বাসনপত্র ও সংরক্ষণস্থল পরিষ্কার রাখা খাদ্য দূর্ষণ প্রতিরোধে অত্যন্ত জরুরি।
২) সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: খাবার নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রান্না, সংরক্ষণ এবং পরিবেশন করতে হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি হলে ক্ষতিকর অণুজীব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
৩) নিরাপদ খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: হাসপাতালগুলো অনুমোদিত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যের সতেজতা ও গুণমান বজায় রাখা হয়। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ খাদ্যের পচন বা দূষণ রোধে সাহায্য করে।
৪) বিশেষ খাদ্যতালিকা ব্যবস্থাপনা: অনেক রোগীর জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যতালিকা তৈরি করতে হয়। সঠিক লেবেলিং, নির্ভুল পরিমাপ এবং সতর্কতার সঙ্গে খাবার বিতরণ রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভুল খাদ্য সরবরাহের ঝুঁকি কমায়।
৫) কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ: রান্নাঘরের কর্মী, ডায়েটিশিয়ান এবং খাদ্য পরিষেবা কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিয়মিত অডিট ও গুণগত মান যাচাইয়ের মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা মানদণ্ড বজায় রাখা হয়।
রান্নাঘরের বাইরেও খাদ্য সুরক্ষার গুরুত্ব
খাদ্য সুরক্ষা শুধুমাত্র রান্নাঘরের দায়িত্ব নয়; এটি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। পুষ্টিবিদ, ডায়েটিশিয়ান, চিকিৎসক, নার্স, হাউসকিপিং কর্মী এবং খাদ্য পরিষেবা দলের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় রোগীদের সঠিক খাবার নিশ্চিত করে এবং অ্যালার্জি, সংক্রমণ বা খাদ্যসংক্রান্ত অন্যান্য ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পরিবারের সদস্য ও পরিচর্যাকারীদেরও এ বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। প্রিয়জনের জন্য বাড়ির খাবার নিয়ে আসা স্বাভাবিকভাবেই যত্নের বহিঃপ্রকাশ, তবে হাসপাতালের নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ বা পরিবেশন না করা হলে তা রোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
খাদ্য সুরক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলা
আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় রোগীর নিরাপত্তা শুধু চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বজুড়ে হাসপাতালগুলো রোগীর চিকিৎসার ফলাফল আরও উন্নত করতে শক্তিশালী খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত পুষ্টি পরিষেবায় বিনিয়োগ করছে।
খাদ্য সংগ্রহ, প্রস্তুতি, সংরক্ষণ, পরিবেশন এবং পর্যবেক্ষণের প্রতিটি ধাপে খাদ্য সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া রোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় করে। এটি শুধু সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় না, বরং দ্রুত আরোগ্য এবং উন্নত রোগী অভিজ্ঞতাও নিশ্চিত করে।
হাসপাতালে খাবার শুধুমাত্র পুষ্টির উৎস নয়; এটি চিকিৎসা ও আরোগ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই প্রতিটি খাবার যেন নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুষম পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করা মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম ভিত্তি। রোগী ও তাদের পরিবারের কাছে খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি সবসময় দৃশ্যমান নাও হতে পারে। কিন্তু এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাচ্ছে, খাদ্য সুরক্ষার গুরুত্বও তত বাড়ছে। কারণ রোগীর সুস্থতা শুধু ওষুধের ওপর নির্ভর করে না; তাঁর থালায় থাকা খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তার ওপরও সমানভাবে নির্ভরশীল।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন।
পেশাদার অভিজ্ঞতা:
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী।
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা:
অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More
Home/Bengal/World Food Safety Day 2026: শুধু ওষুধ নয়, থালার খাবারও সুস্থ করে! হাসপাতালে কেন জরুরি 'ফুড সেফটি'?