    Amitabh Bachchan: অমিতাভের এই সিনেমা হয়েছিল ফ্লপ, কিন্তু অভিনেতা জিতেছিলেন জাতীয় পুরস্কার, সিনেমার নাম কী?

     Amitabh Bachchan: ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি হিন্দি সিনেমা যা বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছিল। সিনেমাটি ফ্লপ হলেও, অমিতাভ জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন।

    May 20, 2026, 15:19:37 IST
    By Swati Das Banerjee
    Amitabh Bachchan: অমিতাভ বচ্চন তাঁর কেরিয়ারে অনেক সিনেমা করেছেন। এর মধ্যে কিছু হিট হয়েছে এবং কিছু ফ্লপ, তবে অমিতাভ বচ্চনের কিছু সিনেমা এমনও আছে, যা ফ্লপ হলেও পরে কাল্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের একটি এমন সিনেমা আছে, যা বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছিল, কিন্তু অমিতাভ বচ্চন এই সিনেমার জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন।

    অমিতাভের এই সিনেমা হয়েছিল ফ্লপ
    অমিতাভের এই সিনেমা পরবর্তীতে তার কাল্ট সিনেমার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছিল সিনেমাতে অমিতাভের চরিত্রের নাম হল বিজয় দীনানাথ চৌহান। সিনেমার নাম হলো ‘অগ্নিপথ'।

    অগ্নিপথ সেই বছরের একটি বড় সিনেমা হিসেবে বিবেচিত ছিল, কিন্তু যখন সিনেমাটি মুক্তি পেল তখন এটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়ে যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, সিনেমাটির বাজেট ছিল ২.৮৫ কোটি থেকে ৪ কোটি টাকার মধ্যে। সিনেমাটি বক্স অফিসে ১০.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। সিনেমাটি সেই বছরের শীর্ষ ৫ সবচেয়ে বেশি আয়কারী সিনেমার মধ্যে ছিল, কিন্তু এর প্রযোজনা এবং বিতরণ খরচের কারণে সিনেমাটি ফ্লপ হয়েছিল।

    অমিতাভ সিনেমাটি ফ্লপ হলেও, অবাক করা বিষয় হল অমিতাভ বচ্চন সিনেমাটির জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন। এছাড়াও, মিঠুন চক্রবর্তী এবং রোহিণী হট্টঙ্গড়ী সিনেমাফেয়ার পুরস্কারও জিতেছিলেন। এই সিনেমার আইএমডিবি রেটিং ৭.৬।

    ২২ বছর পরে সিনেমাটির রিমেক সিনেমাটি মুকুল আনন্দ পরিচালনা করেছিলেন। এবং সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিলেন যশ জোহর। ২২ বছর পরে ২০১২ সালে যশ জোহরের ছেলে করণ জোহর সিনেমাটির অফিসিয়াল রিমেক ‘অগ্নিপথ’ নামে বানান। করণ জোহর এই সিনেমাটি তার বাবার সম্মানে তৈরি করেছিলেন। করণ জোহরের প্রযোজিত অগ্নিপথ বক্স অফিসে সুপারহিট হয়েছিল।

    অমিতাভ বচ্চনের অগ্নিপথের কাস্ট

    অমিতাভ বচ্চনের অগ্নিপথে মিঠুন চক্রবর্তী, নীলম কোঠারি, মাধবী, আলোক নাথ, টিনু আনন্দ, রোহিণী হট্টঙ্গড়ী, ড্যানি ডেঞ্জোঙ্গপা, অর্চনা পূরণ সিং এবং শরত সাক্সেনার মতো শিল্পীরা ছিলেন।

    ২০১২ সালের অগ্নিপথের স্টার কাস্ট

    হৃতিক রোশন এই সিনেমায় বিজয় দীনানাথ চৌহানের চরিত্রে ছিলেন। এছাড়াও সিনেমায় সঞ্জয় দত্ত, ঋষি কাপূর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ওমপুরি এবং দেবেন ভোঝানির মতো শিল্পীরা ছিলেন। এই সিনেমার আইএমডিবি রেটিং ৬.৯।

