Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Toxic Review:৩ ঘণ্টার টর্চার! যশের টক্সিক জুড়ে শুধুই হিংসা, সোশ্যালে সমালোচনার ঝড়, তবে বক্স অফিসে প্রথম দিনই ১০০ কোটি?

Toxic Review: মুক্তির প্রথম দিনই বক্স অফিসে ১০০ কোটির ছোঁয়ার ইঙ্গিত টক্সিকের। তবে যশের ছবি দেখে মন ভরল না দর্শকদের।

Published on: Aug 26, 2026, 17:01:09 IST
By Priyanka Mukherjee
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

জিএফ: চ্যাপ্টার ২'-এর অসামান্য সাফল্যের দীর্ঘ চার বছর পর অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে ফিরলেন দক্ষিণী সুপারস্টার যশ। প্রায় ৫০০ কোটি টাকার বিশাল বাজেটে তৈরি গীতু মোহনদাস পরিচালিত সিনেমা ‘টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস’ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ২৬ আগস্ট বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেয়েছে। তবে মুক্তির প্রথম দিনেই এক্স-এ (টুইটার) ছবিটিকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

৩ ঘণ্টার টর্চার! যশের টক্সিক জুড়ে শুধুই হিংসা, সোশ্যালে সমালোচনার ঝড়, তবে…
৩ ঘণ্টার টর্চার! যশের টক্সিক জুড়ে শুধুই হিংসা, সোশ্যালে সমালোচনার ঝড়, তবে…

নেটিজেনদের রিভিউ: পজিটিভ বনাম নেগেটিভ

যশের স্ক্রিন প্রেজেন্স ও ভিজ্যুয়াল: ছবিতে জমকালো উপস্থিতি, স্টাইলিশ লুক এবং বেশ কিছু উচ্চমানের অ্যাকশন দৃশ্য দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ছবির ভিজ্যুয়াল স্কেল ও ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যটি অনেকের কাছেই একমাত্র স্বস্তির জায়গা।

দুর্বল চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সহিংসতা: ৩ ঘণ্টার দীর্ঘ এই ছবিতে অতিরিক্ত মারামারি, অসংলগ্ন চিত্রনাট্য এবং দুর্বল সংলাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন রিভিউয়ার।

'কেজিএফ' কপির অভিযোগ: নেটিজেনদের একাংশের মতে, ছবির নির্মাতারা 'কেজিএফ'-এর ফর্মুলাকে অনুকরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন এবং শুধু হাইপ বা ইমোশন ছাড়া ভায়োলেন্স দেখাতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন।

সঙ্গীত ও সম্পাদনা নিয়ে সমালোচনা: রবি বাস রুরের আবহ সঙ্গীত (BGM) এবং ছবির এডিটিং বেশ কিছু জায়গায় দর্শককে বিরক্ত করেছে বলে টুইটারে মন্তব্য উঠে এসেছে। একজন লেখেন, ‘ছবির নামে ফেয়ারিটেল আছে, তবে এটা আদতে দুঃস্বপ্ন। তিন ঘণ্টার ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন’। শুধু দর্শক নন, ফিল্ম সমালোচকদের পরীক্ষাতেও ডাহা ফেল এই ছবি। এক বিশেষজ্ঞ লেখেন, ‘টক্সিক হল টর্চার, আত্মহীন একটা ছবি, শুধু হিংসা আর হিংসা গোটা ছবি জুড়ে’।

ছবির প্রেক্ষাপট ও স্টার কাস্ট

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের প্রেক্ষাপটে গোয়ায় পর্তুগিজ শাসনের পতনের সময়কালের গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই গ্যাংস্টার ড্রামায়। ছবিতে যশ দ্বৈত চরিত্রে দেখা গেছে— একজন বয়স্ক গ্যাংস্টার ‘রায়া’ এবং তাঁর প্রতিশোধপরায়ণ ছেলে ‘রুমি’ (টিকেট)। ছবিতে যশ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন কিয়ারা আদবাণী, নয়নতারা, তারা সুতারিয়া, হুমা কুরেশি এবং রুক্মিণী বসন্ত।

বক্স অফিসে ধামাকা শুরু

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক না কেন, বক্স অফিসে 'টক্সিক'-এর শুরুটা হয়েছে দুর্দান্ত। ভারতে মুক্তির আগেই প্রথম দিনের জন্য প্রায় ৪৯ কোটি টাকার অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়। ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম দিনেই ভারতে ছবিটির মোট আয় হতে পারে ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকা। বিশ্বজুড়ে প্রথম দিনে 'টক্সিক' ১০০ থেকে ১২০ কোটি টাকার আন্তর্জাতিক ব্যবসার দিকে এগোচ্ছে।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Toxic Review:৩ ঘণ্টার টর্চার! যশের টক্সিক জুড়ে শুধুই হিংসা, সোশ্যালে সমালোচনার ঝড়, তবে বক্স অফিসে প্রথম দিনই ১০০ কোটি?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes