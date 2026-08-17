৩ দিনে ৮১ কোটি! দাবাং ৩, রেইড ২-এর মতো বড় বাজেটের ৯ ছবিকে পিছনে ফেলল আওয়ারাপন ২

৩ দিনে ৮১ কোটি! দাবাং ৩, রেইড ২-এর মতো বড় বাজেটের ৯ ছবিকে পিছনে ফেলল আওয়ারাপন ২
সালমান খানের 'দাবাং ৩' এবং অজয় দেবগনের 'রেইড ২' কে তিন দিনের মধ্যে ছাড়িয়ে গিয়েছে 'আওয়ারাপন 2'। শুধু তাই নয়, এগুলো ছাড়াও আরও ৭টি ছবিকেও ফেলেছে পিছনে।
ইমরান হাশমির ছবি 'আওয়ারাপন ২' বক্স অফিসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রবীণ অভিনেতা সানি দেওলের ছবি 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এর কাছ থেকে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, 'আওয়ারাপন ২' নিজের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে এবং বাম্পার আয় করছে। তিন দিনে ছবিটি নয়টি বড় বলিউড ছবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
তিন দিনে 'আওয়ারাপন ২' কত আয় করেছে?
'আওয়ারাপন ২' প্রথম দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ২২ কোটি টাকা (প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় দিন, শনিবার, ছবিটির আয় বেড়ে ৩৩.৭৫ কোটি টাকা (প্রায় ১.৭৫ বিলিয়ন ডলার) হয়। তবে, তৃতীয় দিনে, রবিবার, ছবিটির আয় কমে যায় এবং মাত্র ২৬ কোটি টাকা (প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার) আয় করে। এইভাবে, ছবিটির মোট সংগ্রহ ৮১.৭৫ কোটি টাকাতে (প্রায় ৮১.৭৫ বিলিয়ন ডলার) পৌঁছেছে।
'আওয়ারাপন ২'-এর দিনভিত্তিক বক্স অফিস কালেকশন
প্রথম দিন (শুক্রবার)- ২২ কোটি টাকা
দ্বিতীয় দিন (শনিবার)- ৩৩.৭৫ কোটি টাকা
তৃতীয় দিন (রবিবার)- ২৬ কোটি টাকা
মোট কালেকশন- ৮১.৭৫ কোটি টাকা
'আওয়ারাপন ২' এই ছবিগুলোকে পিছনে ফেলেছে
বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'আওয়ারাপন ২' বেশ কয়েকটি বড় ব্লকবাস্টার ছবিকে ছাড়িয়ে গিয়ে চিত্তাকর্ষক কালেকশন করেছে।
১. আওয়ারাপন 2 - ৮১.৭৫ কোটি টাকা
২. দাবাং ৩ - ৭৮.৭৫ কোটি টাকা
৩. কেশরী - ৭৮.০৭ কোটি টাকা
৪. রেইড ২ - ৭৩.৮৩ কোটি টাকা
৫. স্কাই ফোর্স - ৭৩.২০ কোটি টাকা
৬. কবীর সিং - ৭০.৮৩ কোটি টাকা
৭. তু ঝুটি ম্যায় মাক্কার - ৭০.৬৪ কোটি টাকা
8. দৃশ্যম 2 - ৬৪.১৪ কোটি টাকা
৯. ভুল ভুলাইয়া ২ - ৫৫.৯৬ কোটি টাকা
১০. শয়তান - ৫৫.১৩ কোটি টাকা
'আওয়ারাপন ২' কেমন হয়েছে?
২০২৬ সালের আগস্ট মাসে মুক্তি পাওয়া ‘আওয়ারাপন ২’ (Awarapan 2) সিনেমাটির গল্প ২০০৭ সালের কাল্ট ক্লাসিক ‘আওয়ারাপন’-এর ঘটনার পরবর্তী পার্ট। সিনেমাটির মূল গল্প আবর্তিত হয়েছে ইমরান হাশমি অভিনীত চরিত্র 'শিবম পণ্ডিত'-এর পুনরুত্থান এবং একটি শিশুপাচার চক্রের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইকে কেন্দ্র করে। তবে দর্শকরা ওয়ামিকা গাব্বির ভাই পুরাণ গাব্বির অভিনয় খুব পছন্দ করেছেন।
শাহরুখ খানের 'জিরো' ছবিতে অভিনয় করেছেন 'আওয়ারাপান ২' ছবির অভিনেতা, ভামিকা গাব্বির ভাই পুরাণ গাব্বি।
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