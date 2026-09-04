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নিম করোলি বাবা-র উপর সিনেমা ‘হনুমান অংশ’ দেখছেন এক মুসলিম বৃদ্ধ, খুলে রেখেছেন চটিও! ভিডিয়ো কাড়ল নেটপাড়ার মন

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে। এই ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একজন বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তি একটি সিনেমা হলে বসে হনুমান অংশ দেখছেন। ওই বয়স্ক ব্যক্তি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চায়।

Published on: Sep 4, 2026, 08:30:57 IST
By Tulika Samadder
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স্বল্প বাজেটের একটি সিনেমা বর্তমানে বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য পাচ্ছে। এর নাম ‘হনুমান অংশ’। সিনেমাটির শুরুটা ধীরগতির ছিল, কিন্তু দ্রুতই এটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশের সর্বত্রই সিনেমাটি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে। তারই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে যেখানে একজন বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তিকে হলে বসে সিনেমা দেখতে দেখা যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মন জয় করে নিয়েছেন এই বয়ষ্ক ব্যক্তিটি।

হলে হনুমান অংশ দেখছেন এক মুসলিম বৃদ্ধ। (Social Media Screengrab and IMDb)
হলে হনুমান অংশ দেখছেন এক মুসলিম বৃদ্ধ। (Social Media Screengrab and IMDb)

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুসলিম বয়স্ক ব্যক্তির ভিডিয়ো ভাইরাল

বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির এই ভিডিয়োটি ইনস্টাগ্রামে ‘ভগবদ গীতা’ নামের একটি পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিয়োটিতে, একজন মুসলিম বয়স্ক ব্যক্তিকে মনোযোগ সহকারে ‘হনুমান অংশ’ দেখতে দেখা যাচ্ছে। হলে আরও বেশ কয়েকজন লোক বসে আছেন। শুধু তাই নয়, বয়স্ক ব্যক্তিটি চপ্পল পা থেকে খুলে নিয়ে সিনেমা দেখছেন । ভিডিয়োটির উপরের ক্যাপশনে লেখা আছে, ‘ভাই, এঁরাও ‘হনুমান অংশ’ দেখতে এসেছেন। আর আপনি, হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও, এটি দেখছেন না।’

ভাইরাল ভিডিওটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কী বলছেন?

ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অসংখ্য প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘কয়েক দশকের রাজনৈতিক মেরুকরণও কিছু মানুষের মনকে কলুষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।’ আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘রাম-রাম।’ আরেকজন বলেছেন, ‘দেখুন, উনি তাঁর পায়ের চপ্পলও খুলে রেখেছেন।’

‘হনুমান অংশ’ সিনেমা সম্পর্কে

এই সিনেমাটি নিম করোলি বাবার প্রারম্ভিক জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। গল্পটি লক্ষ্মী নারায়ণ শর্মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যিনি ছিলেন ১২ বছর বয়সী এক অসুখী বালক এবং পরবর্তীতে নিম করোলি বাবা নামে পরিচিত হন। সিনেমাটি পরিচালনা ও রচনা করেছেন বিশাল চতুর্বেদী। এতে অভিনয় করেছেন শোভিনব সত্য, বিহান শেড়ে এবং চন্দন আনন্দ। সিনেমাটির আইএমডিবি রেটিং ৯.২।

‘হনুমান অংশ’ বক্স অফিসে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে

সিনেমাটির বক্স অফিস সংগ্রহের কথা বলতে গেলে, এর শুরুটা ছিল বেশ ধীরগতির। প্রথম সপ্তাহে এটি ১.০৮ কোটি টাকা আয় করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ছবিটি ৪০ লক্ষ টাকা আয় করে। তৃতীয় সপ্তাহে এটি ১০.৪০ কোটি টাকা আয় করে। চতুর্থ সপ্তাহে ছবিটি ৫২.৪৩ কোটি টাকা আয় করে। এর ফলে ভারতে ছবিটির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৬৪.৩১ কোটি রুপি। জানা গিয়েছে, ছবির মোট বাজেট ছিল ২ কোটি টাকা।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/নিম করোলি বাবা-র উপর সিনেমা ‘হনুমান অংশ’ দেখছেন এক মুসলিম বৃদ্ধ, খুলে রেখেছেন চটিও! ভিডিয়ো কাড়ল নেটপাড়ার মন
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