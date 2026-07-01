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    গৌরিকে বিয়ের আগে আমিরের পরিবারে রিইউনিয়ন! পরিবারের থেকে ক্ষমা চাইলেন ফয়সল

    ২০২৫-এ আমির খানের ভাই ফয়সল খান তার পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছিলেন। তবে এখন ফয়সাল খান পরিবার সম্পর্কে কথা বলার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেন যে তিনি প্রকাশ্যে পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য দুঃখিত।

    Jul 1, 2026, 22:45:53 IST
    By Swati Das Banerjee
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    আমির খানের তৃতীয় বিয়ের আগে, আমির খানের ভাই ফয়সল খান তার পরিবারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ২০২৫-এ, ফয়সল খান তার পরিবারের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন। কিন্তু এখন ফয়সল খান বলছেন যে তিনি প্রকাশ্যে পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য দুঃখিত এবং তিনি তাদের জন্য ক্ষমা চাইছেন।

    পরিবারের থেকে ক্ষমা চাইলেন ফয়সল (Instagram)
    পরিবারের থেকে ক্ষমা চাইলেন ফয়সল (Instagram)

    উজ্জ্বল ত্রিবেদী-এর পডকাস্টে ফয়সল খান বলেছেন যে তিনি পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তার মা'র কাছে ক্ষমা চান। ফয়সল খান স্বীকার করেছেন যে সে সময় তিনি পরিবার বিরোধী কথা বলার লিমিট অতিক্রম করেছিলেন।

    গৌরিকে বিয়ের আগে আমিরের পরিবারে রিইউনিয়ন! (Instagram)
    গৌরিকে বিয়ের আগে আমিরের পরিবারে রিইউনিয়ন! (Instagram)

    ফয়সল খান বলেন, ‘আমি প্রথমে আমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে চাই যে আমি সবকিছু পাবলিকে বলেছিলাম। আমি মায়ের এবং নিখাতের কাছে ক্ষমা চাইছি কারণ অনেক সময় মানুষ যা অনুভব করে তা বলে ফেলে এবং তা দমন করে রাখতে পারে। আমি নিখাত এবং তার স্বামী সন্তোষ হেগড়ে সম্পর্কে কথা বলার সীমা অতিক্রম করেছি, এটি আমাকে বলা উচিত ছিল না। এটা খুব ভুল ছিল।’

    গৌরিকে বিয়ের আগে আমিরের পরিবারে রিইউনিয়ন! (Instagram)
    গৌরিকে বিয়ের আগে আমিরের পরিবারে রিইউনিয়ন! (Instagram)

    ফয়সল জানান যে তিনি তার ভুলের উপলব্ধি করেছেন এবং এখন তার জন্য ক্ষমা চাইছেন। তিনি বলেন যে তিনি আমির খানের জন্যও খারাপ কথা বলেছিলেন। ফয়সাল সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছেন যে ভবিষ্যতে তিনি তার পরিবারের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবেন।

    ফয়সল বলেন,'এটি ছিল এক আলাদা সময়। যখন আমার পরিবার আমাকে ডাক্তার কাছে নিয়ে যায়, তখন হয়তো তাদের নির্ণয় ভুল ছিল। যখন আদালত আমাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠায়, তখন আমি ক্লিন চিট পাই। আমি চাই যে অতীতের বিষয়গুলো ভুলে গিয়ে আমার পরিবার আমার প্রতি বিশ্বাস করে এবং আমাকে বোঝে।'

    Home/Entertainment/গৌরিকে বিয়ের আগে আমিরের পরিবারে রিইউনিয়ন! পরিবারের থেকে ক্ষমা চাইলেন ফয়সল
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