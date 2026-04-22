Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Eva Grover: সলমনের ছবিতে কাজের সুযোগ পান, আমির খানের সঙ্গেও আছে পারিবারিক যোগ, কে এই নায়িকা?

    Eva Grover: বলিউডের পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী ইভা গ্রোভার এবং আমির খানের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। সলমন খানও তার কেরিয়ারে সাহায্য করেছিলেন। স্বামীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে বিবাহবিচ্ছেদ করেন ইভা।

    Apr 22, 2026, 13:21:40 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Eva Grover: বলিউড অভিনেত্রী ইভা গ্রোভারকে অনেক ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। টেলিভিশনেও অনেক কাজ করেছেন তিনি। 'করিশমা কা করিশমা' টিভি শো-তে তাঁকে একটি শিশুর মায়ের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। সলমন খানের 'রেডি' ছবিতেও দেখা গিয়েছিল ইভাকে। কিন্তু অনেকেই জানে না ইভা এবং আমির খানের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল! ইভা আমির খানের সৎ ভাই হায়দার খানকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্ক মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ভেঙে যায়।

    সলমনের ছবিতে কাজের সুযোগ পান, আমির খানের সঙ্গেও আছে পারিবারিক যোগ

    আমির খানের বাবা তাহির হোসেন দুবার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী জিনাত হোসেনের চার সন্তান ছিল, যার মধ্যে আমির খান একজন। অন্যদিকে, তাহির দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন শানাজকে। এই বিয়েতে তাদের কোনও সন্তান ছিল না। কিন্তু শানাজের আগের পক্ষের সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল হায়দার খান। এই সম্পর্ক অনুযায়ী, হায়দার খান এবং আমির খান সৎ ভাই। হায়দার খান ইভা গ্রোভারকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। সেই সম্পর্কে ইভা আমির ভাইয়ের বউ হন।

    ইভা খান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তাদের সম্পর্ক মাত্র ১৮ দিনের ছিল। ১৮ দিন পর তারা পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন। অভিনেত্রী বলেছিলেন যে তার মা ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ইভা বলেছিলেন যে বিয়ের কিছুদিন পরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যার সাথে বিয়ে করেছেন তিনি সঠিক মানুষ নন। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য অভিনেত্রী একটি সন্তানের পরিকল্পনা করেন। তাদের একটি মেয়ে হয়। কিন্তু সম্পর্ক টেকেনি। বিয়ের ৫ বছর পর ইভা হায়দার খানের কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নেন। কিন্তু তাদের বিবাহবিচ্ছেদের পর ইভার তিন বছরের মেয়েকেও কেড়ে নেওয়া হয়। এখন অভিনেত্রী বহু বছর ধরে তার মেয়ে ছাড়া থাকছেন।

    সলমন খানের সাহায্য

    ইভা যখন স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন তখন সেই সময় তাঁর বাজেভাবে প্রভাব পড়েছিল কেরিয়ারের ওপরেও। সেই সময় একাধিক কাছ থেকে সরে যেতে হয় অভিনেত্রীকে। সেই সময় সলমন খান তাঁকে রেডি ছবিতে কাজের অফার দেন। পরবর্তীকালে বিগ বসের অফার পান তিনি কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি।

    News/Entertainment/Eva Grover: সলমনের ছবিতে কাজের সুযোগ পান, আমির খানের সঙ্গেও আছে পারিবারিক যোগ, কে এই নায়িকা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes