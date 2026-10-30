‘তিন নম্বর স্ত্রীর সাথে প্রথম করবা চৌথ!’ আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাট হাজির অনিল কাপুরের বাড়ি, হল সমালোচনা
আমিরের বউ-ভাগ্য নিয়ে আলোচনা নেটপাড়ায়। চলতি বছরেই আইনি বিয়ে সারেন আমির-গৌরী। সামাজিক রীতি মেনে বিয়ে না করলেও বরের দীর্ঘায়ু কামনায় করওয়া চৌথের ব্রত পালন করলেন আমিরের তিন নম্বর স্ত্রী।
বি-টাউনের ‘মিষ্টার পারফেক্টশনিস্ট’ খ্যাত অভিনেতা আমির খান (Aamir Khan)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নেটপাড়ায় আলোচনার শেষ নেই। রিনা দত্ত ও কিরণ রাওয়ের সঙ্গে দুটি বিচ্ছেদের পর মডেল ও অভিনেত্রী গৌরী স্প্র্যাট (Gauri Spratt)-কে বিয়ে করে নতুন জীবনে পা রেখেছেন আমির। নতুন বছরের এই আবহে হিন্দু রীতি মেনে বিবাহোত্তর প্রথম ‘করবা চৌথ’ (Karwa Chauth) উদযাপন করলেন আমির খান ও তাঁর তৃতীয় স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাট। আর এই উৎসব পালনে তাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা অনিল কাপুরের বাসভবনে।
প্রথম করবা চৌথে নীল গরারা-তে মোহময়ী গৌরী স্প্র্যাট:
অনিল কাপুর ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা কাপুরের জুহু-র ঐতিহ্যবাহী বাসভবনে প্রতি বছরের মতো এবারও বসেছিল তারকাদের চাঁদের হাট। বিয়ের পর এটিই আমিরের তৃতীয় স্ত্রী গৌরীর প্রথম করবা চৌথ। বিশেষ এই দিনে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনায় নিয়ম মেনে ব্রত রাখেন গৌরী।
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমির ও গৌরী একসঙ্গে ফ্রেমবন্দি হলেন। প্রথম করবা চৌথ উপলক্ষে গৌরী পরিধান করেছিলেন রয়্যাল ব্লু (গাঢ় নীল) রঙের অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি গরারা পোশাক। অন্যদিকে, স্ত্রীর সাথে ম্যাচিং করে আমির খানকে দেখা গিয়েছে চকোলেট রঙের কুর্তা ও ঐতিহ্যবাহী পাঠানি সালোয়ারে।
ট্রোলিং বনাম শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা:
আমির খানের তৃতীয় বিয়ে এবং বয়সের তারতম্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একাংশের ট্রোলিং লেগেই রয়েছে। এত বিতর্ক ও কটাক্ষ সত্ত্বেও অনিল কাপুরের বাড়ির সামনে আলোকচিত্রীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ও খোশমেজাজে হাসিমুখে পোজ দেন দুজনে।
আমির-গৌরীর রোমান্টিক রসায়ন ও প্রথম উৎসব পালনের দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। প্রথম করবা চৌথের ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁদের নতুন জীবনের সার্বিক সাফল্য ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
অনিল কাপুরের বাড়িতে তারার মেলা:
আমির ও গৌরী স্প্র্যাট ছাড়াও অনিল কাপুরের জুহুর বাড়িতে এই পূজা ও উদযাপনে শামিল হয়েছিলেন বলিপাড়ার একাধিক নামীদামী তারকা। উপস্থিত ছিলেন রূপোলি শাড়িতে রাজকীয় লুকের শিল্পা শেঠি, ক্রিম শাড়িতে মীরা রাজপুত, এবং সোনম কাপুর। এছাড়া প্রথম করবা চৌথ পালন করতে নিজের লাল সাজে হাজির হয়েছিলেন বোনি কাপুরের কন্যা অংশুলা কাপুর-ও। তবে এই পুরো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে ছিলেন প্রথমবার করবা চৌথ পালন করা আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাট জুটি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More