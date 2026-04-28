‘থ্রি ইডিয়টস’-এর সিক্যুয়েল পরিচালনা করবেন রাজকুমার হিরানি? মুখ খুললেন আমির, দিলেন গল্পের আভাসও

আমির খান, আর মাধবন এবং শরমন জোশিকে নিয়ে ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর সিক্যুয়েল তৈরির গুঞ্জন বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে, আমির অবশেষে নিশ্চিত করেছেন যে সিক্যুয়েলটি সত্যিই তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন যে, এই প্রজেক্টটি আবারও পরিচালনা করবেন রাজকুমার হিরানি।
সিক্যুয়েলটি প্রথম ছবির ঘটনার ১০ বছর পরের গল্প নিয়ে নির্মিত হবে। ছবিটিতে আমির খান, করিনা কাপুর খান, আর. মাধবন এবং শরমন জোশিকে দেখা যাবে, সঙ্গে পরিচালক হিসেবে ফিরছেন রাজকুমার হিরানি এবং প্রযোজক হিসেবে থাকছেন বিধু বিনোদ চোপড়া।
অমর উজালাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমির নিশ্চিত করেছেন যে তিনি সিক্যুয়েলটি নিয়ে কাজ করছেন এবং এই গল্পটিও যে বেশ সুন্দর হবে তাও তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, তার বিশ্বাস অভিজাত জোশী (চিত্রনাট্যকার) এবং রাজকুমার হিরানি এটি খুব ভালো ভাবে লিখেছেন এবং এর পরিকল্পনা করেছেন। তিনি সিক্যুয়েলটি সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন।
আমির বলেছেন, ‘রাজু এখন ‘থ্রি ইডিয়টস ২’ নিয়ে কাজ করছেন। আমি গল্পটা শুনেছি এবং এটা চমৎকার। চিত্রনাট্যে এখনও কিছুটা কাজ বাকি আছে — একটু অন্যরকম, আর প্রথম ছবির মতোই রসবোধ রয়েছে। গল্পটি ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর চরিত্রদের নিয়ে, তবে এর কাহিনী ১০ বছর পরের।’
সিক্যুয়েলে আবারও ফুংসুখ ওয়াংডুর চরিত্রে ফিরে আসা নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আমির। তিনি বলেন, ‘এটি রাজু এবং অভিজাতের তৈরি একটি সুন্দর গল্প। আমি এর জন্য এবং আবারও ফুংসুখ ওয়াংডুর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’ আমির ২০২২ সালে ‘লাল সিং চড্ডা’র ব্যর্থতার পর ‘সিতারে জমিন পর’ দিয়ে বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন করেন।
থ্রি ইডিয়টস সম্পর্কে
রাজকুমারী হিরানি পরিচালিত ‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবিতে তিন বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমির, শরমন ও মাধবন, কলেজের অধ্যক্ষের চরিত্রে বোমান ইরানি এবং আমিরের প্রেমিকার চরিত্রে ছিলেন করিনা। এছাড়াও এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন ওমি বৈদ্য। ২০০৯ সালের বড়দিনে ‘থ্রি ইডিয়টস’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং বলিউডের অন্যতম আইকনিক ও সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্র হিসেবে এর প্রভাব আজও অটুট রয়েছে।