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    Aamir-Gauri: এল আমির-গৌরির বিয়ের প্রথম ছবি! সন্তানদের পাশে নিয়েই আইনি কাগজে সই, সাদা পোশাকে বর, বেইজ গাউনে কনে, দেখুন

    দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রবিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রার বাসভবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের উপস্থিতিতে বিয়ে সারলেন আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাট। বিয়ের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে এল তাঁদের বিশেষ মুহূর্তের ছবি, যেখানে ধরা পড়েছে দুই পরিবারের মিলনের আবেগঘন দৃশ্য।

    Jul 5, 2026, 14:16:24 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড সুপারস্টার আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাটের বিয়ের প্রথম ছবি অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে। রবিবার সকালে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় আমিরের বাসভবনে একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে আইনি বিয়ে সম্পন্ন করেন এই যুগল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুধু পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা।

    বিয়ে হয়ে গেল আমির-গৌরির।
    বিয়ে হয়ে গেল আমির-গৌরির।

    আমির খানের অফিসিয়াল মুখপাত্র ইনস্টাগ্রামে বিয়ের এক্সক্লুসিভ ছবি শেয়ার করেছেন। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মেঝেতে বসে বিয়ের নথিতে স্বাক্ষর করছেন আমির ও গৌরী। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে গৌরীর আগের বিয়ের ছেলে, আর পাশে বসে রয়েছে আমির ও কিরণ রাওয়ের ছেলে আজাদ।

    এক ছাদের নিচে দুই পরিবার

    এই বিয়ের অন্যতম বিশেষ মুহূর্ত ছিল দুই পরিবারের উপস্থিতি। অনুষ্ঠানে ছিলেন আমিরের প্রথম স্ত্রী রীনা দত্তের সন্তান জুনায়েদ খান ও ইরা খান। ইরা তাঁর স্বামী নূপুর শিখরের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়াও আমিরের মা জিনাত হুসেনও উপস্থিত ছিলেন।

    পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী মুকেশ আম্বানি, রাজনীতিবিদ রাজ ঠাকরে, পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর, প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান, অভিনেতা বীর দাস, এলি আব্রাম-সহ একাধিক বিশিষ্ট অতিথি।

    নজর কাড়ল নবদম্পতির সাজ

    নিজের বিয়েতে আমির খান বেছে নিয়েছিলেন সাদা রঙের একটি সাদামাটা পোশাক। পোশাকের সঙ্গে ছিল একটি ব্রোঞ্জের ব্রোচ। অন্যদিকে গৌরী স্প্র্যাটকে দেখা যায় বেইজ রঙের পোশাকে। পরিপাটি করে বাঁধা বেণী এবং মিনিমাল সাজ তবে নজর কেড়েছে তাঁর গলায় থাকা নেকলেসটি।

    ২৫ বছর আগের পরিচয়, তারপর নতুন করে শুরু

    আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাটের প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রায় ২৫ বছর আগে। তবে সেই পরিচয় তখন আর সম্পর্কে গড়ায়নি। প্রায় দুই বছর আগে বেঙ্গালুরুতে আমিরের কাজিন নুঝাত খানের মাধ্যমে আবার তাঁদের যোগাযোগ হয়। এরপর ধীরে ধীরে শুরু হয় প্রেম, যা দীর্ঘদিন দূরত্বের সম্পর্ক হিসেবেও এগিয়েছে।

    গত বছরের মার্চ মাসে নিজের ৬০তম জন্মদিনে প্রথমবার গৌরীকে প্রকাশ্যে পরিচয় করিয়ে দেন আমির। এরপর থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা চলছিল।

    এখন আমিরের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত গৌরী

    গৌরী স্প্র্যাটের আগের বিয়ে থেকে একটি ছেলে রয়েছে। আগে তিনি একটি হেয়ারকেয়ার ব্র্যান্ডে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মুম্বইয়ে থাকেন এবং আমির খান প্রোডাকশনস-এর কাজেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Aamir-Gauri: এল আমির-গৌরির বিয়ের প্রথম ছবি! সন্তানদের পাশে নিয়েই আইনি কাগজে সই, সাদা পোশাকে বর, বেইজ গাউনে কনে, দেখুন
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