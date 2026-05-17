    Aamir Khan: 'শোলে'-র আদলে বানানো হয় সিনেমা, তাও কেন ফ্লপ হয় আমিরের এই ছবিটি?

    Aamir Khan: আমির খান সবসময় তাঁর প্রতিটি ছবিকে বিশেষ করে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু এমন কিছু ঘটনাও ঘটেছে। যখন আমির খান নিজের সেরাটা দিয়েছেন, কিন্তু ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছে।

    May 17, 2026, 14:54:14 IST
    By Swati Das Banerjee
    Aamir Khan: বলিউড সুপারস্টার আমির খান তাঁর প্রতিটি ছবিতে নিখুঁতভাবে কাজ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছু ছবি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছে। যদিও এটি একটি অত্যন্ত আইকনিক প্রজেক্ট ছিল, কিন্তু আমির খানের এই স্বপ্নের প্রজেক্ট বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। আমির খান নিজেও এই ছবিটি বাঁচাতে পারেননি, কিন্তু পরে তিনি এই ছবিটি বিশ্লেষণ করে এর ব্যর্থতার অনেক কারণ বুঝতে পেরেছিলেন।

    আমির খানের এই ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছে

    অনেকটা 'শোলে'-র মতো ছিল গল্প

    আমির খান বলেছিলেন, 'আপনি জানেন 'থাগস অফ হিন্দোস্তান'-এর গল্প একটি খুব সাধারণ গল্প। এই ছবির গল্প আসলে 'শোলে'-র গল্প। 'শোলে'-তে আপনি সঞ্জীব কুমারকে ঠাকুর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছেন, যিনি তাঁর প্রতিশোধ নিতে চান। এই প্রতিশোধের জন্য দুজন লোক তাঁকে সাহায্য করতে আসে, তারা হলেন - জয় এবং বীরু। 'থাগস অফ হিন্দোস্তান'-এর গল্পেও কিছু টা এরকমই আছে।'

    আমির খান জানান যে 'থাগস অফ হিন্দোস্তান'-এর গল্পে জফিরা-র পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকেও নিজের প্রতিশোধ নিতে হবে। সে সাহায্যের জন্য ফিরঙ্গীর সঙ্গ নেয়। আমির খান বলেন, 'সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, আমরা 'থাগস অফ হিন্দোস্তান' যেভাবে বানাতে চেয়েছিলাম, সেভাবে কখনওই বানাতে পারিনি। গল্পটি তার আসল স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী তৈরি হয়নি। কাস্টিং সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আমরা ক্রমাগত স্ক্রিপ্ট পরিবর্তন করতে থাকি। জয় এবং বীরু ছবির নায়ক হয়ে যায়, কিন্তু এটি তাদের গল্প নয়। এটি ঠাকুরের গল্প। একইভাবে, গল্পটি ফিরঙ্গীর ছিল না, গল্পটি জফিরা-র।'

    কিছু অভিনেত্রী ছবি প্রত্যাখ্যান করার পর YRF জফিরা (অমিতাভ বচ্চন) চরিত্রটির ভূমিকা ছোট করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ছবির স্ক্রিপ্টে পরিবর্তন আনা শুরু হয়, কারণ বড় অভিনেত্রীরা এই ছবিটি করতে আগ্রহী ছিলেন না। ছবিটি তৈরি হওয়া পর্যন্ত, এটি তার আসল ফর্ম্যাট থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আমির খানের এই স্বপ্নের ছবিটি নিয়ে অনেক হাইপ তৈরি হয়েছিল, প্রথম দিনেই ছবিটি রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছিল, কিন্তু পরের দিনই ছবিটি মুখ থুবড়ে পড়ে এবং নির্মাতারা বুঝতে পারেন যে তাদের বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।

