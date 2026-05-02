Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aamir Khan: স্ক্রিপ্ট না পরেই রাজি হয়ে যান ছবির জন্য, কারণ কি শুধুই বাবার ভয়? না অন্য কিছু?

    Aamir Khan: আমির খান জানিয়েছেন যে তাঁর ছবির নির্বাচন সবসময় কৌশলগত চিন্তাভাবনার ফল নয়, অনেক সময় তিনি কেবল আবেগতাড়িত হয়েও সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরও জানান যে তাঁর ক্যারিয়ারে এমন ২ টি ছবি রয়েছে যেগুলির স্ক্রিপ্ট তিনি পড়েননি।

    May 2, 2026, 08:16:38 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Aamir Khan: বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খান তাঁর ছবির নির্বাচন খুব ভেবেচিন্তে করার জন্য পরিচিত। তবে তাঁর ক্যারিয়ারে এমন কিছু মুহূর্তও এসেছে, যখন তিনি না ভেবেচিন্তে এবং স্ক্রিপ্ট না পড়েই ছবিতে হ্যাঁ বলে দিয়েছেন। জাকির খানের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় আমির খান জানিয়েছেন যে কীভাবে তিনি কেবল লজিক্যাল বা কৌশলগতভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে অনেক সময় কেবল আবেগতাড়িত হয়ে তাঁর ছবির নির্বাচন করেন। আমির খান বলেছেন যে তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে ভয় পেতেন এবং এমন কিছু মুহূর্তও ছিল যখন তিনি স্ক্রিপ্ট না পড়েই ছবিতে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলেন।

    স্ক্রিপ্ট না পরেই রাজি হয়ে যান ছবির জন্য, কারণ কি শুধুই বাবার ভয়?

    আমির খান জানান যে তিনি 'আওয়াল নম্বর' এবং 'তুম মেরে হো' ছবির স্ক্রিপ্ট না শুনেই স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি তাঁর বাবা তাহির হোসেনের ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বাবার দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিলেন। আমির খান জানান একবার তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন যে দেব আনন্দ তাঁর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সমস্যাটি ছিল যে আমির খানের সাথে কথা না বলেই তাঁর বাবা দেব আনন্দের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ এবং ছবির জন্য হ্যাঁ বলেছিলেন। যখন আমির খান বলেছিলেন যে তিনি স্ক্রিপ্ট শুনতে চান, তখন তাঁর বাবা তাঁর কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

    আমির খান বলেন, 'আমার বাবা আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে দেব আনন্দ 'আওয়াল নম্বর' ছবির জন্য তোমার সাথে দেখা করতে চান। তিনি বলেছিলেন যে আমি তোমার হয়ে হ্যাঁ বলেছি। আমি তাঁকে বলেছিলাম – না, আমি প্রথমে স্ক্রিপ্ট শুনব এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু বাবা কঠোরভাবে বলেছিলেন – তুমি এমন কিছুই করবে না। তুমি গল্প জিজ্ঞাসা করবে না, শুধু যাবে এবং হ্যাঁ বলে দেবে।' আমির জানান যে তিনি তাঁর বাবাকে খুব ভয় পেতেন তাই রাজি হয়েছিলেন। আমি গল্প সম্পর্কে কিছুই জানতাম না এবং হ্যাঁ বলে চলে এসেছিলাম।

    দ্বিতীয় ছবির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। আমির খান বলেন, 'দ্বিতীয় ছবিটি হলো 'তুম মেরে হো', যেটি আমার বাবা তৈরি করেছিলেন। আমি আমার বাবার কাছে গল্প জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, আমরা ৩০ বছর ধরে ছবি তৈরি করছি আর তুমি আমার কাছে গল্প জিজ্ঞাসা করছ?’ আমাকে ৩ ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হয়েছিল। এরপর আমি বলেছিলাম – ঠিক আছে, গল্প থাক, আপনি ছবি তৈরি করুন।’ আমির খান মজা করে বলেছিলেন যে আপনারা আমার যে অন্য ছবিগুলি দেখেছেন, তার জন্য আপনারা আমাকে দোষ দিতে পারেন, কারণ সেগুলির স্ক্রিপ্ট তিনি পড়েছিলেন।

    News/Entertainment/Aamir Khan: স্ক্রিপ্ট না পরেই রাজি হয়ে যান ছবির জন্য, কারণ কি শুধুই বাবার ভয়? না অন্য কিছু?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes