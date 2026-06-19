Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aamir Khan: এবার বড় পর্দায় ফুটে উঠবে দ্রৌপদি মুর্মুর জীবনকাহিনি, প্রযোজনার দায়িত্বে আমির

    Aamir Khan: আমির খানের প্রযোজনা সংস্থা ঘোষণা করেছে যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর উপর একটি তথ্যনাটক তৈরি হবে। এর শুটিংও শুরু হয়ে গেছে। জানুন এতে কী বিশেষত্ব থাকবে।

    Jun 19, 2026, 22:29:28 IST
    By Swati Das Banerjee
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Aamir Khan: আমির খানের প্রযোজনা সংস্থা একটি নতুন তথ্যনাটকের ঘোষণা করেছে যা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর জীবন ও যাত্রাপথের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে। প্রতিবেদনের মতে, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং লেখক স্বাতী চক্রবর্তী এটি পরিচালনা করছেন। এই তথ্যনাটকে দেখানো হবে, কীভাবে ওড়িশার একটি ছোট গ্রাম থেকে তিনি ভারতের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হলেন। এতে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর জীবনের ব্যক্তিগত কাহিনি, তিনি যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেছেন এবং কীভাবে তিনি এই মর্যাদায় পৌঁছেছেন তা তুলে ধরা হবে। এছাড়াও, তার জনসেবার কার্যক্রমও উপস্থাপন করা হবে।

    এবার বড় পর্দায় ফুটে উঠবে দ্রৌপদি মুর্মুর জীবনকাহিনি, প্রযোজনার দায়িত্বে আমির
    এবার বড় পর্দায় ফুটে উঠবে দ্রৌপদি মুর্মুর জীবনকাহিনি, প্রযোজনার দায়িত্বে আমির

    বলা বাহুল্য, আমির খানের প্রযোজনা সর্বদা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প বা সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে গল্পগুলো পরিবেশন করে। বহু বছর ধরে এই প্রযোজনা অনেক বাস্তব কাহিনি উপস্থাপন করেছে যা সমাজে প্রভাব ফেলেছে। জানা গিয়েছে, শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই এবং রাষ্ট্রপতির গ্রামে শুটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় অভিনেতাদের কাস্ট করা হয়েছে এতে। মুর্মুর ব্যক্তিগত কাহিনি প্রদর্শনের পাশাপাশি, এই তথ্যনাটক রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার নির্বাচনের মুহূর্তেও নজর দেবে।

    পরিচালক স্বাতী পূর্বে আমিরের সাথে কাজ করেছেন। স্বাতী আগে 'রুবারু রশ্নী' পরিচালনা করেছেন যা ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এই তথ্যনাটকটি আমির খান এবং কিরণ রাও প্রযোজনা করেছিলেন।

    আমিরের প্রযোজক হিসেবে আসন্ন সিনেমা

    তথ্যনাটকের পাশাপাশি, আমির খানের প্রযোজনা থেকে একটি ঐতিহাসিক নাটক 'বাঁটওয়ারা ১৯৪৭' তৈরি হচ্ছে, যার পূর্বনাম ছিল 'লাহোর ১৯৪৭'। এই সিনেমায় সানি দেওল, প্রীতি জিন্টা, শাবানা আজমি এবং করণ দেওল গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন। সিনেমাটি ১৪ আগস্ট মুক্তি পাবে। ছবিটি রাজকুমার সন্তোষী পরিচালনা করছেন।

    Home/Entertainment/Aamir Khan: এবার বড় পর্দায় ফুটে উঠবে দ্রৌপদি মুর্মুর জীবনকাহিনি, প্রযোজনার দায়িত্বে আমির
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes