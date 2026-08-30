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‘গজনির’ মতো আচরণ করছেন! আমিরের ‘চিনতাম না’ মন্তব্যে তীব্র কটাক্ষ সোনম ওয়াংচুকের

‘থ্রি ইডিয়টস’ নিয়ে আমির খান ও সোনম ওয়াংচুকের মধ্যে ফের শুরু বিতর্ক। ছবিটি তৈরির সময় সোনমকে চিনতেন না বলে দাবি করেছিলেন আমির। এবার সেই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে ‘গজনি’র চরিত্রের সঙ্গে আমিরের স্মৃতিভ্রংশের তুলনা টেনে কটাক্ষ করলেন সোনম।

Published on: Aug 30, 2026, 10:09:23 IST
By Tulika Samadder
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কোকরোচ জনতা পার্টির যন্তর-মন্তরের প্রতিবাদের সময় ‘থ্রি ইডিয়টস’ এবং সোনম ওয়াংচুককে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন আমির খান। অভিনেতা দাবি করেছিলেন, ‘থ্রি ইডিয়টস’ তৈরির সময় তিনি সোনম ওয়াংচুককে চিনতেনই না। এমনকী ছবিতে তাঁর চরিত্রটি সোনমের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত নয় বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। এবার আমিরের সেই বক্তব্য নিয়েই তাঁকে কটাক্ষ করলেন সোনম ওয়াংচুক।

আমির খানকে কটাক্ষ সোনম ওয়াংচুকের। (IMDb and Instagram)
আমির খানকে কটাক্ষ সোনম ওয়াংচুকের। (IMDb and Instagram)

আমির খানকে কটাক্ষ সোনম ওয়াংচুকের

প্রখর গুপ্তকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমির খান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় সোনম ওয়াংচুককে। উত্তরে আমিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিনেতাকে কটাক্ষ করেন তিনি।

সোনম জানান, আমির খানের সঙ্গে তাঁর বিস্তারিতভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এমনকী আমিরকে তাঁর অভিনীত ‘গজনি’ ছবির একটি চরিত্রের সঙ্গেও তুলনা করেন তিনি।

আমির খানকে নিয়ে কী বললেন সোনম?

সোনম ওয়াংচুক বলেন, আমির খান যেন ‘গজনি’ ছবির সেই চরিত্রটির মতো আচরণ করছেন, যে ‘শর্ট-টার্ম মেমোরি লস’-এ ভুগত।

সোনমের কথায়, ‘শুনেছি আমির নিজের চরিত্রের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যান। হয়তো ‘গজনি’র চরিত্রে তিনি এতটাই ডুবে গিয়েছিলেন যে, যে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং যেখানে আমি পুরস্কার পাচ্ছিলাম, সেটাও হয়তো ভুলে গিয়েছেন।’

‘থ্রি ইডিয়টস’ নিয়ে কী বললেন সোনম?

সোনম আরও বলেন, তিনি কখনও দাবি করেন না যে ‘থ্রি ইডিয়টস’ তাঁর সরাসরি বায়োপিক। তবে তাঁর মতে, কোনও ঘটনা বা ব্যক্তির ভাবনা থেকে প্রভাবিত হওয়াকেই ‘ইনফ্লুয়েন্স’ বা প্রভাব বলা হয়।

তাঁর দাবি, আমিরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি বেশ কিছু আইডিয়া শেয়ার করেছিলেন। পরে নিজের টিমের সঙ্গে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করার সময় আমির হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে সেই ধারণাগুলি কোথা থেকে পেয়েছিলেন।

সোনমের বক্তব্য, সেই কারণেই ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর পরিচালক বা সহ-লেখকরা হয়তো বুঝতে পারেননি যে আমিরের দেওয়া কিছু পরামর্শ তাঁর সঙ্গে হওয়া কথোপকথন থেকেই এসেছিল।

কী বলেছিলেন আমির খান?

উল্লেখ্য, সোনম ওয়াংচুক যখন অনশন করছিলেন, সেই সময় একটি অনুষ্ঠানে আমির খানকে সোনম এবং ‘থ্রি ইডিয়টস’ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে আমির বলেছিলেন, অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে যে ‘থ্রি ইডিয়টস’ সোনম ওয়াংচুকের জীবন অবলম্বনে তৈরি। শুধু তাই নয়, আমির দাবি করেছিলেন, ‘থ্রি ইডিয়টস’ তৈরির সময় তিনি সোনম ওয়াংচুককে চিনতেনই না।

তবে আমিরের এই দাবির পরই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা পুরনো একটি ভিডিয়ো সামনে আনেন। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে সোনম ওয়াংচুক পুরস্কার গ্রহণ করছেন এবং দর্শকাসনে উপস্থিত আমির খান তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/‘গজনির’ মতো আচরণ করছেন! আমিরের ‘চিনতাম না’ মন্তব্যে তীব্র কটাক্ষ সোনম ওয়াংচুকের
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