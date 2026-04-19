Rahul Roy: কাঁধ অবধি চুল, হাতে ভারী ব্যাগ, ‘আশিকি’ খ্যাত রাহুলকে দেখে হতবাক নেটপাড়া

Rahul Roy: কাঁধ অবধি চুল, হাতে ভারী ব্যাগ, ‘আশিকি’ খ্যাত রাহুলকে দেখে হতবাক নেটপাড়া
Rahul Roy: ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'আশিকি' এমন একটি ছবি যা কেবল সেই সময়েই নয়, আজও বেশ জনপ্রিয়। এই ছবির গল্পই নয়, এর গানগুলোও খুব হিট হয়েছিল। এই ছবিতে রাহুল রায় এবং অভিনেত্রী অনু আগরওয়াল বলিউডে প্রবেশ করেছিলেন। 'আশিকি' এই দুই তারকার জন্য মাইলফলক প্রমাণিত হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে, সম্প্রতি 'আশিকি' অভিনেতা রাহুল রায়ের একটি ভিডিও সামনে এসেছে। এই ভিডিওতে রাহুলের পরিবর্তিত চেহারা ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
মুম্বইয়ের ভারসোভায় রাহুলকে নতুন রূপে দেখে হতবাক সকলে। ভাইরাল ভিডিওতে রাহুলকে একটি ভারী ব্যাকপ্যাক এবং জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে তিনি ক্রিম রঙের টি-শার্ট এবং ডেনিম জিন্স পরেছিলেন। লম্বা চুলে রাহুল তার পুরনো চেহারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দেখাচ্ছিল, তবুও তার সেই শান্ত এবং মিষ্টি ভঙ্গি ভক্তদের মন জয় করছে, যা ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে তাকে ঘরে ঘরে বিখ্যাত করে তুলেছিল।
একদিকে রাহুলের এই চেহারা ভক্তদের অবাক করেছে, অন্যদিকে অনেক ভক্ত এটি খুব পছন্দ করছেন। রাহুলের এই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ভাইরাল হচ্ছে। এই ভিডিওতে মন্তব্য করে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'কিন্তু উনি রাস্তায় কী করছেন এবং তার ব্যাগে কী আছে?' একজন লিখেছেন, 'আমি এক সেকেন্ডের জন্য তাকে চিনতেই পারিনি।' একজন লিখেছেন, 'আমারও এত লম্বা চুল নেই।' একজন জিজ্ঞাসা করেছেন, 'প্রেমিকদের শেষ পর্যন্ত এটাই হয়।'
১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'আশিকি' হিন্দি সিনেমার মিউজিক্যাল রোমান্স জনরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে রয়ে গেছে। মহেশ ভাট পরিচালিত এই ছবিটি রাহুল এবং অনু-র প্রেমকাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল, যেখানে রাহুল রায় এবং অনু আগরওয়াল প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। গল্পের শুরু একটি পুলিশ স্টেশনে তাদের হঠাৎ দেখা হওয়ার মাধ্যমে হয়, তারপর তাদের প্রেম বিকশিত হয় এবং যখন তারা তাদের নিজ নিজ স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যায়, তখন তাদের অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এই সিনেমায় দীপক তিজোরি, অবতার গিল, রিমা লাগু, জাভেদ খানের মতো অভিনেতারা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন।
