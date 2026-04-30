    ‘এতই চিন্তা যখন কাজ খুঁজে দিন', ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন রাহুল

    অভিনেতা রাহুল রয় ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্ট করেছেন। তিনি তাঁর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষকে জানিয়েছেন এবং কাজের সন্ধানও চেয়েছেন।

    Apr 30, 2026, 14:18:13 IST
    By Swati Das Banerjee
    ১৯৯০ সালের 'আশিকি' ছবি দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া রাহুল রয় বর্তমানে খবরের শিরোনামে। সম্প্রতি, তিনি এক স্থানীয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সাথে একটি ভিডিও বানিয়েছেন যা ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর মানুষ তাঁকে ট্রোল করতে শুরু করে, যা শুনে রাহুল আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পরে রাহুল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁর বর্তমান অবস্থা জানিয়েছেন।

    ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন রাহুল
    রাহুল কী বললেন?

    সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাহুল লিখেছেন, ‘আমি আমার কাজ সততার সাথে করি। আমার নামে কিছু মামলা চলছে। আমার আইনজীবীকে টাকা দিতে হবে। এই মামলাগুলো আজকের নয়, ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার আগের। যদি আপনারা আমার সরলতার মজা ওড়ান বা আমার সংগ্রামের উপর হাসেন, তবে তা আপনাদের ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করে।’

    রাহুল আরও লিখেছেন, ‘যদি আপনাদের সত্যিই এত চিন্তা হয়, তবে আমাকে ভালো কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করুন যাতে আমি আমার মামলাগুলো শেষ করতে পারি। অন্তত আমি কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করছি, অন্যকে নিয়ে মজা করছি না।’

    রাহুল লেখেন, ‘ব্রেন স্ট্রোকের পর, আমার জন্য সক্রিয় থাকা জরুরি। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন কাজ করতে চাই। এতে আমার মন সক্রিয় থাকে এবং আমি একটি উদ্দেশ্য ও দায়িত্বের অনুভূতি পাই যে আমি আজও কাজ করছি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু ব্যথা হয়, কিন্তু আপনারা আমাকে ভাঙতে পারবেন না।’

    শুধু সাধারণ মানুষই নয়, সেলিব্রিটিরাও রাহুলের পোস্টে মন্তব্য করছেন। কোরিওগ্রাফার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারাহ খান লিখেছেন, ‘তোমাকে শুভেচ্ছা রাহুল’। অন্যদিকে অভিনেতা-হোস্ট মণীশ পাল মন্তব্য করেছেন, 'ভালোবাসা ও সম্মান, আপনি আরও সাহস পান স্যার।’

    রাহুল রয় সম্পর্কে

    রাহুল মহেশ ভাটের 'আশিকি' ছবিতে ডেবিউ করার পর অনেক খ্যাতি পান। এরপর তিনি 'ফির তেরি কাহানি ইয়াদ আয়ে', 'জুনুন', ‘গুমরাহ’-র মতো ছবিতে কাজ করেছেন। তবে, তাঁর কোনও ছবিই 'আশিকি'-এর মতো হিট হয়নি। এরপর ২০০৭ সালে তিনি 'বিগ বস' করেন এবং সিজন ১ জেতেন।

    ২০২০ সালে যখন তিনি লাদাখে একটি ছবির শুটিং করছিলেন তখন তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হয়। তাঁকে এয়ারলিফ্ট করে মুম্বই আনা হয় এবং নানাভতি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। তাঁকে সম্প্রতি 'আগ্রা' ছবিতে দেখা গেছে, যা এখন প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম হচ্ছে।

    News/Entertainment/'এতই চিন্তা যখন কাজ খুঁজে দিন', ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন রাহুল
