Aayush-Arpita: ফুটপাথ থেকে কুড়িয়ে মানুষ! সলমনের বোন অর্পিতাকে বিয়ে করছে ছেলে শুনে কী বলেছিলেন আয়ুশের মা-বাবা?

Aayush-Arpita: ফুটপাথ থেকে কুড়িয়ে মানুষ! সলমনের বোন অর্পিতাকে বিয়ে করছে ছেলে শুনে কী বলেছিলেন আয়ুশের মা-বাবা?
Aayush Sharma-Arpita Khan Marriage: সলমন খানের শ্যালক আয়ুশ শর্মা সম্প্রতি অর্পিতা খানকে বিয়ে করা নিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা বলেছেন। আয়ুশের বাবা খান পরিবারকে বলেছিলেন যে, তাঁর ছেলে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় করে।
Aayush Sharma-Arpita Khan: বলিউড তারকা সলমন খান-এর বোন অর্পিতা খান এবং অভিনেতা আয়ুশ শর্মা-র বিয়ে একসময় বেশ আলোচনায় ছিল। আয়ুশ তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অর্পিতার সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রেমের গল্প এবং তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারের প্রতিক্রিয়ার কথা তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, এই সম্পর্ক এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর নিজের বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল। আয়ুশ বলেন, এই খবর জানার পর তাঁর মা-বাবা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকী তাঁরা খান পরিবারের সামনে নিজের আর্থিক অবস্থার কথাও খোলাখুলি জানিয়েছিলেন।
কীভাবে শুরু হয় বিয়ের কথা
সম্প্রতি সাইরাস ব্রোচা-র সঙ্গে আলাপচারিতায় আয়ুশ জানান, সলমন খানের সঙ্গে প্রথম দেখা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, যখন সলমন তাঁদের সম্পর্কের কথা জানতে পারেন, তখনই ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
অর্পিতা তখন জানান, তাঁরা সেই বছরের মধ্যেই বিয়ের কথা ভাবছেন। একই প্রশ্ন যখন আয়ুশকে করা হয়, তখন তিনি সরাসরি বলেন যে তিনি বিয়ে করবেন। তবে তিনি স্বীকার করেন, নিজেই যখন এত বড় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, এমনকী নিজের বাবা-মাকে কীভাবে জানাবেন, তা বুঝে উঠতে পারেননি।
আয়ুশের বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া
আয়ুশ জানান, যখন তিনি তাঁর বাবা-মাকে এই সম্পর্কের কথা বলেন, তখন তাঁরা চমকে যান। তাঁর মা অবাক হয়ে জানতে চান, অর্পিতা কি সত্যিই সলমন খানের বোন? অন্য দিকে তাঁর বাবা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘সলমন খানের বোন তোমার সঙ্গে কী করছে?’
যখন আয়ুশ জানান যে, তিনি বিয়ে করতে চলেছেন, তখন তাঁর বাবা বলেন, ‘এটা কী হচ্ছে? আগে তোমার পড়াশোনা শেষ করার কথা ছিল, তারপর অভিনেতা হওয়ার কথা, আর এখন আবার বলছ বিয়ে করবে!’
আর্থিক অবস্থার কথা খোলাখুলি জানান আয়ুশের বাবা
আয়ুশ আরও জানান, তাঁর বাবা এই বিষয়টি নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা শক্তিশালী নয়। আয়ুশ তখন মাত্র ২৪ বছর বয়সী, এমনকী তাঁর দাড়িও ঠিকমতো ওঠেনি। আয়ুশের মা-বাবা জানতে চেয়েছিলেন, খান পরিবার তাঁদের মধ্যে এমন কী দেখেছে যে তাঁরা এই সম্পর্ক মেনে নিয়েছে?
দুই পরিবারের সাক্ষাতের সময় আয়ুশের বাবা এমনও বলেন যে, তাঁদের মন বড় হলেও, যদি তিনি খান পরিবারের জায়গায় থাকতেন, তাহলে এমন ছেলের হাতে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতেন না। তিনি খানেদের সামনে গিয়ে এটাও স্বীকার করেন যে, তাঁর আয় মাসে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা।
তবে আয়ুশ বলেন, এই পরিস্থিতিতেও সলমন খান তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন, এবং তাঁকে এগিয়ে যেতে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।