    Abhijeet Bhattacharya: ‘শাহরুখ খানের অহংকার…’, কেন কিং খানের সঙ্গে কাজ করেন না অভিজিৎ?

    Abhijeet Bhattacharya: শাহরুখ খান এবং অভিজিৎ ভট্টাচার্যের মধ্যে বহু বছর ধরে বিবাদ চলছে। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ। এবার অভিজিৎ জানালেন, শাহরুখের প্রতি তার কী অভিযোগ।

    Apr 30, 2026, 23:26:04 IST
    By Swati Das Banerjee
    Abhijeet Bhattacharya: শাহরুখ খান তাঁর কেরিয়ারে বহু রোমান্টিক এবং প্রেমের গল্প নিয়ে তৈরি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত বহু রোমান্টিক গানও রয়েছে, যার বেশিরভাগই গেয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য। এক সময় এমন ছিল যে শাহরুখের প্রায় সব গানই অভিজিৎ গাইতেন। কিন্তু তারপর এমন কিছু ঘটে যে দুজনের মধ্যে বিবাদ শুরু হয় এবং তারপর অভিজিৎ আর কখনও শাহরুখের জন্য গান গাননি।

    কেন কিং খানের সঙ্গে কাজ করেন না অভিজিৎ?
    কেন কিং খানের সঙ্গে কাজ করেন না অভিজিৎ?

    শাহরুখকে নিয়ে কী বললেন অভিজিৎ?

    নিধি ভাসওয়ানিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ বলেন, ‘শাহরুখ খানের অহংকার এবং আমার আত্মসম্মানই এই বিবাদের কারণ। শাহরুখ আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু যখন ফারহা খানের স্বামী ওকে খারাপ কথা বলেছিলেন তখনও শাহরুখ তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমির খান এমন মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তার কুকুরের নাম শাহরুখ রেখেছিলেন, তবুও তারা বন্ধু।’

    অভিজিৎ আরও বলেন, 'আমার যে আঘাত লেগেছিল তা হল আপনি একবারও দুঃখ প্রকাশ করেননি। আপনি এত বড় একজন মানুষ, তবুও ক্ষমা চাননি। আপনি যে ভুল করেছেন, মনে রাখবেন এমন কিছু আপনার সঙ্গেও হতে পারে, হয়তো আপনার নিজের হোম প্রোডাকশনেও।'

    অভিজিৎ ভেবেছিলেন শুধু শাহরুখের জন্যই গাইবেন।

    অভিজিৎ বলেন, ‘আমার খুব গর্ব হতো, আমি অন্যদের জন্য গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আমি শাহরুখের কণ্ঠস্বর এবং অন্য কারও জন্য কখনও গাইব না। এটা অহংকার নয়।’

    তিনি আরও বলেন, ‘যখন আমি তাকে অন্যদের জড়িয়ে ধরতে দেখেছি। আমি সেখানেই বসে ছিলাম। তিনি বলতে পারতেন যে, চলো অভিজিৎ, এটা যেতে দাও। তিনি অন্তত এতটা করতে পারতেন। আমার গান সবসময় শোনা হবে। আজকাল মানুষ জানে না রাজেশ খান্না কে ছিলেন, যদিও তিনি এত বড় তারকা ছিলেন। মানুষ কিশোর কুমার এবং রফি সাহেবকে শোনেন, কিন্তু জানেন না যে তাদের গানগুলো রাজেশ খান্নার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। আপনি এবং আমি হয়তো জানব, কিন্তু আগামী প্রজন্ম জানবে না।’

    অভিজিতের মতে, তাঁকে সঠিক কৃতিত্ব এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তিনি মনে করেছিলেন যে 'মেয় হু না' (Main Hoon Na) ছবির পর যেখানে সবাইকে সেটে প্রশংসা করা হয়েছিল, কিন্তু গায়কদের প্রায়শই উপেক্ষা করা হত।

