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    Abhishek-Aishwarya: ডিভোর্স-চর্চায় পড়ল ধামাচাপা! নিউ ইয়র্কে ছুটি কাটাচ্ছেন অভিষেক-ঐশ্বর্য, ভক্তের অনুরোধে তুললেন সেলফিও

    বহুদিন ধরেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একসঙ্গে ছুটি কাটাতে দেখা গেল অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনকে। এক অনুরাগীর সঙ্গে তোলা তাঁদের একটি সেলফি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে নিউইয়র্কের রাস্তায় হাসিমুখে পোজ দিতে দেখা যাচ্ছে তারকা দম্পতিকে।

    Published on: Jul 25, 2026, 12:00:28 IST
    By Tulika Samadder
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    বর্তমানে নিউইয়র্কে অবকাশযাপন করছেন বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। সম্প্রতি এক অনুরাগীর সঙ্গে তাঁদের তোলা একটি সেলফি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

    নিউ ইয়র্কের রাস্তায় অভিষেক-ঐশ্বর্য।
    নিউ ইয়র্কের রাস্তায় অভিষেক-ঐশ্বর্য।

    ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কালো রঙের পোশাক পরেছেন ঐশ্বর্যা। তাঁর কালো সানগ্লাসটি মাথার ওপর তোলা রয়েছে। অন্যদিকে, অভিষেককে দেখা গেছে তাঁর পরিচিত দাড়িওয়ালা লুকে, সঙ্গে কালো ক্যাপ এবং সাদা-লাল জ্যাকেট। নিউইয়র্কের একটি ব্যস্ত রাস্তার পাশে, যেখানে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট রয়েছে, সেখানেই এক অনুরাগীর অনুরোধে সেলফি তুলতে দেখা যায় এই তারকা দম্পতিকে। মুহূর্তটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে শেয়ার হচ্ছে।

    কাজের দিক থেকেও গত কয়েক বছরে প্রশংসা কুড়িয়েছেন অভিষেক বচ্চন। সম্প্রতি তাঁকে রিতেশ দেশমুখের সঙ্গে রাজা শিবাজি ছবিতে দেখা গেছে। এর আগে কালিধর লাপাতা, বি হ্যাপি, আই ওয়ান্ট টু টক এবং বাণিজ্যিক ছবি হাউসফুল ৫-এ তাঁর অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই কাজগুলির জন্য একাধিক পুরস্কারও জিতেছেন তিনি।

    আগামী দিনে শাহরুখ খানের বহুচর্চিত ছবি কিং-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে অভিষেককে। ছবিতে আরও রয়েছেন রানি মুখার্জি, আরশাদ ওয়ারসি, দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, জয়দীপ আহলাওয়াত এবং রাঘব জুয়ালের মতো তারকারা। ছবিটি ২০২৬ সালের বড়দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা।

    এছাড়াও অভিষেকের ঝুলিতে রয়েছে সাতরঙ্গা, যা বর্তমানে প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে রয়েছে। সংদীপ রেড্ডি ভাঙ্গার সহকারী শণ্মুখা গৌতম ঘণ্টাসালা পরিচালিত একটি নামহীন অ্যাকশন-থ্রিলার ছবিতেও অভিনয় করবেন তিনি। সেই ছবিতে রণবীর কাপুরের ক্যামিও থাকারও জোর জল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি ধুম ৪-এর সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Abhishek-Aishwarya: ডিভোর্স-চর্চায় পড়ল ধামাচাপা! নিউ ইয়র্কে ছুটি কাটাচ্ছেন অভিষেক-ঐশ্বর্য, ভক্তের অনুরোধে তুললেন সেলফিও
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