Amitabh-Abhisekh: এটা করবেন না! ‘খুব বিরক্ত হয়েছিলেন’, বাঙালি অভিনেতার কোন কাজে রুষ্ট হন অমিতাভ?
Amitabh-Abhisekh: তিনি অমিতাভ পুত্রর নেমশেক। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ গোটা দেশ। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মজার অথচ শিক্ষণীয় ঘটনা শেয়ার করেছেন অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে। একবার কেন তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় রুষ্ট হয়েছিলেন বলিউডের শাহেনশা।
Amitabh-Abhisekh: ভারতীয় সংস্কৃতিতে বড়দের প্রণাম করা শ্রদ্ধার প্রতীক। কিন্তু সেই প্রণাম নিতেই আপত্তি খোদ অমিতাভ বচ্চনের! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা ভাগ করে নিয়েছেন। যেখানে তিনি জানান, শাহেনশার পায়ে হাত দিতে গিয়ে কেন তাঁকে বাধা পেতে হয়েছিল।
ঘটনাটি ঠিক কী?
অভিষেক জানান, একটি অনুষ্ঠানে যখন তিনি অমিতাভ বচ্চনের মুখোমুখি হন, তখন শিষ্টাচার মেনে তিনি প্রবীণ অভিনেতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অমিতাভ তাঁকে থামিয়ে দেন এবং কিছুটা বিরক্তি বা উষ্মা প্রকাশ করেন। অভিষেক বলেন, ‘আমি যখন তাঁর পায়ে হাত দিতে গেলাম, তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন— এটা করবেন না।’
কেন রেগে গিয়েছিলেন বিগ বি?
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, অমিতাভ বচ্চন মনে করেন যে তিনি এখনও মানসিকভাবে তরুণ এবং কর্মক্ষম। বারবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তাঁর মনে হয় তাঁকে ‘প্রবীণ’ বা ‘বৃদ্ধ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিগ বি-র মতে, শ্রদ্ধা জানাতে হলে হাত মেলালে বা নমস্কার করলেই যথেষ্ট, প্রতিবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে বয়স্ক অনুভব করানোর প্রয়োজন নেই।
বচ্চন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক:
অভিষেক আরও জানান, অমিতাভ বচ্চনের এই মানসিকতা তাঁর প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। ৮০ পেরোনোর পরেও তিনি যেভাবে দিনরাত পরিশ্রম করেন, তাতে তিনি নিজেকে কারো থেকে কম মনে করেন না। এই ‘ইয়ং অ্যাট হার্ট’ মেজাজটি বজায় রাখতেই তিনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নেওয়া পছন্দ করেন না। অভিষেক হেসে বলেন, ‘সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, ওঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সঠিক উপায় হলো ওঁর কাজকে সম্মান করা, ওঁর বয়সকে নয়।’
নেটপাড়ায় চর্চা:
অভিষেকের শেয়ার করা এই কাহিনী নেটপাড়ায় বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, অমিতাভ বচ্চন যুগের পর যুগ ধরে নিজেকে যেভাবে প্রাসঙ্গিক রেখেছেন, তাতে এই মানসিকতাই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি।
অমিতাভ ও অভিষেকের আসন্ন প্রোজেক্ট:
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সম্প্রতি দেখা গিয়েছে নেটফ্লিক্সের ছবি ‘টোস্টার’-এ। বিবেক দাসচৌধুরীর পরিচালনায় এই ছবিতে রাজকুমার রাও এবং সানিয়া মালহোত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে দর্শকদের আসল উত্তেজনা এখন ২০২৬-এর ৪ সেপ্টেম্বর নিয়ে। ওইদিন বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ‘মির্জাপুর: দ্য মুভি’। পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আলি ফজল এবং জীতেন্দ্র কুমারদের সঙ্গে এই ছবিতে অভিষেকের উপস্থিতি এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।
অন্যদিকে ৮৪ বছর বয়সী অমিতাভ বচ্চন ব্য়স্ত নাগ অশ্বিনের পরিচালনায় ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’র সিক্যুয়েলের কাজ নিয়ে। সেখানে আবারও অমর যোদ্ধা অশ্বত্থামা হিসেবে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনকে।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।