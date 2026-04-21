Aratrika Maity: অ্য়াবস না বাইসেপস? কেমন পুরুষ পছন্দ আরাত্রিকার? অবাক করবে উজির জবাব!

Aratrika Maity: অ্য়াবস না বাইসেপস? কেমন পুরুষ পছন্দ আরাত্রিকার? অবাক করবে উজির জবাব!
আরাত্রিকা মাইতি মানেই এখন দর্শকদের ড্রয়িং রুমের প্রিয় ‘উজি’। বর্তমানে জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘জোয়ার ভাঁটা’-য় তাঁর অভিনয় বেশ নজর কাড়ছে। কিন্তু পর্দার উজির মনের মানুষের খবর কী? ‘গোপন’ তথ্য ফাঁস করে নেটিজেনদের চমকে দিয়েছেন অভিনেত্রী।
টলিপাড়ার হিট নায়িকাদের মধ্যে আরাত্রিকা মাইতি এখন প্রথম সারিতে। ‘খেলনা বাড়ি’-র মিতুল হোক বা ‘মিঠিঝোরা’-র রাইপুর্ণা— দর্শকদের মনে জায়গা করে নিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে তিনি উজির চরিত্রে অভিনয় করছেন। তবে এবার অভিনয় নয়, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বড় মন্তব্য করলেন সদ্য কুড়ির গণ্ডি পার করা নায়িকা।
অ্যাবস নয়, বাইসেপসও নয়!
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি শেয়ার করেন আরাত্রিকা। সেখানে প্রশ্ন ছিল— তাঁর কেমন পুরুষ পছন্দ? মাসকুলার বডি, সিক্স প্যাক অ্যাবস নাকি চওড়া বাইসেপস? সবকটি অপশনকেই ডিলিট করে দিয়ে আরাত্রিকা এক অদ্ভুত উত্তর দিলেন। তিনি একটি জনপ্রিয় কোরিয়ান ড্রামার ক্লিপ শেয়ার করে লিখলেন, ‘A man who doesn’t kill my inner child’। অর্থাৎ, তাঁর জীবনের সেই বিশেষ মানুষটি হবেন এমন কেউ, যিনি তাঁর ভিতরের শৈশবটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। শারীরিক গঠনের চেয়ে মনের মিল এবং সহমর্মিতাই যে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করে দিলেন অভিনেত্রী।
জনপ্রিয় সেই কে-ড্রামায় ধরা পড়েছে নায়ক-নায়িকার বৃষ্টিভেজা রোম্যান্সের দৃশ্য। তবে সেই ভালোবাসা শরীর-সর্বস্ব নয়। বরং বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নাচে মেতে উঠেছেন দুজনে। এক অনাবিল হাসি আর আনন্দ মিশে রয়েছে সেখানে।
আর্য অতীত, অভিষককে মন দিয়েছেন?
আরাত্রিকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা কম নয়। এক সময় অভিনেতা আর্য দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন টলিপাড়ার অলিতে-গলিতে ঘুরত। এমনকি ২০২৪-এর বিজয়া দশমীতে তাঁদের ‘রং-মিলান্তি’ পোশাকও নজর কেড়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সেই সমীকরণ বদলেছে। এখন আর্য অতীত। পরিবর্তে ‘জোয়ার ভাঁটা’র নায়ক অভিষেক বীর শর্মার সঙ্গে তাঁর অফ-স্ক্রিন রসায়ন এখন আলোচনার তুঙ্গে।
একই পাড়ার বাসিন্দা
মজার বিষয় হলো, অভিষেক এবং আরাত্রিকা একে অপরের পূর্ব পরিচিত। শুধু সহকর্মী নন, তাঁরা এক সময় রানিকুঠিতে একই পাড়ার থাকতেন দুজনে। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা বলেছিলেন, ‘উজি-ঋষি জুটির জন্য সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের অফুরান ভালোবাসা এবং কমেন্টে তিনি আপ্লুত। আরাত্রিকা বললেন, ‘অনেক জায়গাতেই দেখি, লোকে বলে তোমরা প্লিজ প্রেম করো, তোমরা বিয়ে করো। আসলে উজি-ঋষির প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা। দর্শক অনস্ক্রিনে ভালোবাসা দেখলে বাস্তবেও একাত্ম হয়ে যায়। মনে করে ইশ! যদি বাস্তবেও এটা হত। অনেক জায়গায় শো করতে গেলেও শুনি তুমি আর অভিষেকদা প্রেম করো। হয়ত ওদের আমাদের কেমিস্ট্রিটা ভালো লাগছে বলেই এমনটা বলে। এটা তো অভিনেতা হিসাবে আমাদের সার্থকতা, তাই না?’
ক্যামেরার সামনে দুজনেই একে অপরকে ‘খুব ভালো বন্ধু’ বলে দাবি করেছেন। বাকিটা সময় বলবে।
