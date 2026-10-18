Imran Khan: বিপদ বাড়ল ইমরান খানের! 'ভারত ছাড়ার' নির্দেশের পর এবার OCI কার্ড বাতিলের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিল FRRO

Imran Khan: বিপদ বাড়ল ইমরান খানের! 'ভারত ছাড়ার' নির্দেশের পর এবার OCI কার্ড বাতিলের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিল FRRO
বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত থাকায় মুম্বইয়ের ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের (এফআরআরও) অফিস থেকে ইমরান খানকে 'ভারত ছাড়ো' নোটিশ দেওয়া হয়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মুম্বইয়ের আগস্ট ক্রান্তি ময়দানে আয়োজিত একটি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার পর চরম আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়লেন বলিউড অভিনেতা ইমরান খান। মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে ভারত ছাড়ার নোটিশ (Leave India Notice) পাওয়ার পর, এবার তাঁর ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (OCI) কার্ড কেন বাতিল করা হবে না— তা নিয়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ (Show-cause Notice) পাঠাল ফরেনার্স রিজিনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (FRRO)।
ইমরান খানের বিরুদ্ধে FRRO-র জোড়া নোটিশ ও আইনি পদক্ষেপ:
OCI কার্ড বাতিলের দ্বিতীয় নোটিশ:
টাইমস অফ ইন্ডিয়া (The Times of India)-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার FRRO-র তরফ থেকে ইমরান খানকে দ্বিতীয় নোটিশ পাঠানো হয়। দিল্লি ভিত্তিক সিজেপি (CJP)-র অ্যান্টি-সিইসি আন্দোলনের সমর্থনে আগস্ট ক্রান্তি ময়দানের বেআইনি জমায়েতে উপস্থিত থাকার কারণেই এই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অভিনেতাকে এর লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
তবে FRRO স্পষ্ট করেছে যে, নিছক এফআইআর (FIR) রুজু বা সাময়িক আটক হওয়াই ওসিআই কার্ড বাতিলের চূড়ান্ত বা স্বয়ংক্রিয় ভিত্তি নয়। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের অধীনে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অভিনেতাকে নিজের পক্ষ রাখার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে।
‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়ার’ প্রথম নোটিশ ও বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইমরান:
এর আগে, গত ১৪ অক্টোবর মুম্বই পুলিশের কাছে প্রাক্তন এক বিজেপি সাংসদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইমরান খানকে ভারত ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫’-এর ধারা ৭ এবং ২৯ উল্লেখ করে ব্যুরো অফ ইমিগ্রেশনের তরফ থেকে আদেশ দেওয়া হয় যে, অভিনেতা যেন আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৬-এর মধ্যে ভারত ত্যাগ করেন।
এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বম্বে হাইকোর্টে (Bombay High Court) পিটিশন দাখিল করেছেন ইমরান খান। তাঁর দাবি, কোনো কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা আইনসম্মত নয়।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও আইনি দিক:
আমেরিকান নাগরিকত্ব এবং ওসিআই (OCI) কার্ডধারী প্রাক্তন বলিউড অভিনেতা ইমরান খানকে সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি রাজনৈতিক বিক্ষোভ থেকে সাময়িকভাবে আটক করেছিল পুলিশ। ইমিগ্রেশন আইন ২০২৫ অনুযায়ী সরকার যেকোনো বিদেশী নাগরিককে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিতে পারে, তবে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে ওসিআই ধারকদের অধিকার ও কার্ড বাতিলের একটি সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। বর্তমানে পুরো বিষয়টি বম্বে হাইকোর্টের বিচারাধীন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More