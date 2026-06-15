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    Sohini Sarkar Pregnancy: ‘ওটা আমাদের অধিকার, এই আনন্দের…’,মা হওয়ার জল্পনা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন সোহিনী

    Sohini Sarkar Pregnancy: মা হতে চলেছেন সোহিনী? বিয়ের দু-বছরের মাথাতেই দুই থেকে তিন হচ্ছেন? টেলি সিনে অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে জবাব নায়িকার। 

    Jun 15, 2026, 17:56:11 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোহিনী সরকার এবং সংগীতশিল্পী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুখী গৃহকোণে কি এবার নতুন অতিথি আসতে চলেছে? গত কয়েকদিন ধরে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে টলিপাড়া থেকে শুরু করে অনুরাগী মহলে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সোহিনীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নিয়ে যখন তুমুল জল্পনা, ঠিক তখনই এই বিষয়ে প্রথমবারের জন্য সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নীরবতা ভাঙলেন স্পষ্টবক্তা অভিনেত্রী।

    ‘ওটা আমাদের অধিকার, এই আনন্দের…’,মা হওয়ার জল্পনা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন সোহিনী
    ‘ওটা আমাদের অধিকার, এই আনন্দের…’,মা হওয়ার জল্পনা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন সোহিনী

    রবিবার সন্ধ্যায় টেলি সিনে অ্য়াওয়ার্ডের রেড কার্পেটে পাওয়া গেল সোহিনীকে। সেখানে রঘু ডাকাত ছবির জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতেন সোহিনী। তার ফাঁকেই ব্যক্তিগত জীবন এবং মা হওয়ার এই গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুলেছেন শোভন-জায়া।

    ‘আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়া আমাদের অধিকার’— অকপট সোহিনী

    অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের জমকালো পরিবেশের মাঝেই যখন সাংবাদিকদের তরফ থেকে তাঁর মা হওয়ার জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন ঘুরিয়ে জবাব দিলেন নায়িকা।

    সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সোহিনী বলেন, ‘এটা একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশন। আমার মনে হয় সেখানে আমরা শুধু অ্যাওয়ার্ড আর শিল্পীর কাজ নিয়েই কথা বলি। আমাদেরও নিশ্চয় সময় আসবে, যখন আমরা সবকিছু জানাব। ওটা আমাদের অধিকার। প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার, এই আনন্দের মুহূর্তগুলো ভাগ করে নেওয়া। সেই সময় নিশ্চয় আমি ভাগ করে নেব।’

    অভিনেত্রীর এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত জীবনের এমন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আনন্দের খবর কখন ও কীভাবে ভক্তদের সামনে আনা হবে, সেই সিদ্ধান্ত একান্তই তাঁর এবং তাঁর পরিবারের।

    এদিন সোহিনীর চোখে-মুখে আনন্দের ঝলক ছিল সুস্পষ্ট। রীতিমতো গ্লো করছেন নায়িকা। শাড়ির ফাঁকে তাঁর বেবি বাম্পও নজর এড়াল না।

    কেন হঠাৎ জোরালো হলো সোহিনীর মা হওয়ার জল্পনা?

    ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন টলিপাড়ার এই তারকা জুটি। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনের দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এরই মাঝে বেশ কিছুদিন ধরে বিনোদন দুনিয়ার লাইমলাইট থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখছিলেন সোহিনী।

    এমনকি তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা ‘ফেরা’-র প্রিমিয়ারেও তাঁকে দেখা যায়নি। অভিনেত্রীর এই আকস্মিক অনুপস্থিতি এবং নীরবতাই মূলত তাঁর মা হওয়ার জল্পনাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, দুই থেকে এবার তিন হতে চলেছে শোভন-সোহিনীর সংসার।

    পেশাদারিত্ব ও ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা নির্ধারণ

    টলিউডের প্রথম সারির এই নায়িকা বরাবরই তাঁর সোজা সাপ্টা স্বভাবের জন্য পরিচিত। অ্যাওয়ার্ডের মতো একটি পেশাদার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের কাজের সম্মানকে যেভাবে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে কৌতূহলী মিডিয়াকে ভদ্রভাবে নিজস্ব সীমানার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, তা নেটিজেনদের একাংশের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সোহিনীর এই মন্তব্যের পর আপাতত অনুরাগীরা সেই বিশেষ ‘সময়’-এর অপেক্ষায় দিন গুনছেন, যখন তারকা দম্পতি নিজেই তাঁদের জীবনের সেরা সুখবরটি সকলের সাথে ভাগ করে নেবেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Sohini Sarkar Pregnancy: ‘ওটা আমাদের অধিকার, এই আনন্দের…’,মা হওয়ার জল্পনা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন সোহিনী
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