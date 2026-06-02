Rachna Banerjee: ‘আমার একেবারেই উচিত হয়নি…’, এফআইআর রুজু হতেই ভুল স্বীকার করলেন রচনা, আর কী বললেন?

Rachna Banerjee: ‘আমার একেবারেই উচিত হয়নি…’, এফআইআর রুজু হতেই ভুল স্বীকার করলেন রচনা, আর কী বললেন?
২ বছর আগের ভিডিয়োর জেরে আইনি বিপাকে রচনা। আরজি কর নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বারবার নেওয়ার জন্যই আইনি গেরোয় নায়িকা।
আরজি করের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের নাম প্রকাশ্যে এনে আইনি জটিলতায় জড়ানোর পর আর চুপ থাকলেন না তৃণমূলের তারকা সাংসদ তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেট থানায় ওঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হতেই এবার টলিপাড়ার ‘দিদি নম্বর ১’-এর সেট থেকে মুখ খুললেন তিনি। শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের সেই পুরোনো ভুল অকপটে স্বীকার করে নিলেন অভিনেত্রী।
প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম, ভুলবশতঃ নাম নিয়ে ফেলি!
সম্প্রতি চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে রচনা বলেন, 'সেই সময়ে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মনখারাপ ছিল সকলের। আমিও ওই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আর সেই কারণেই ভুলবশতঃ নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, যা আমার করা একেবারেই উচিত হয়নি।
যে ভিডিওটি নিয়ে এখন রাজনৈতিক ও আইনি মহলে এত তোলপাড় চলছে, সেটির পেছনের আসল সত্যিটা তুলে ধরে রচনা জানান, ভিডিওটিতে কথা বলতে বলতে তিনি নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলেছিলেন। একজন উজ্জ্বল তরুণী চিকিৎসক এভাবে অকালে ফুরিয়ে যাবেন, তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি তিনি। একজন নারী এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে ওঁর মনে যে ক্ষোভ আর দুঃখ তৈরি হয়েছিল, সেটাই ভিডিওতে প্রকাশ পেয়েছিল। তবে আইন ভাঙার কোনো উদ্দেশ্য ওঁর ছিল না বলেই সাফ জানিয়েছেন তারকা সাংসদ।
তিলোত্তমায় ক্ষমতার পালাবদল আর রচনার আইনি লড়াই
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের এই পুরোনো ঘটনাটি নিয়ে ২০২৬ সালের জুন মাসে এসে হঠাৎ করে এত শোরগোল শুরু হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটে ক্ষমতার বড়সড় পরিবর্তন হয়েছে। আর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই পুরোনো ফাইল খুলে চারু মার্কেট থানায় রচনার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছেন এক আইনজীবী।
অভিযোগকারীর দাবি, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবের কারণে পুলিশ তখন ব্যবস্থা নেয়নি, কিন্তু এখন নতুন জমানায় রচনার শাস্তি হওয়া উচিত। তবে রচনার এই আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ এবং ভুল স্বীকারের পর এই আইনি লড়াই কোন মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার। স্টুডিওপাড়ার অন্দরের খবর, ‘দিদি নম্বর ১’-এর সেটে রচনা যথারীতি ওঁর চেনা হাসিমুখেই শুটিং সামলাচ্ছেন এবং ওঁর আইনজীবীরা এই আইনি নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন!
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।