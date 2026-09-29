১৪ দিনেই হল থেকে গায়েব বেপরোয়া! ডাহা ফ্লপ আদৃতের ছবি, তবুও ‘বাবা’র সাপোর্টে উদয়, কত আয় করল জানেন?

১৪ দিনেই হল থেকে গায়েব বেপরোয়া! ডাহা ফ্লপ আদৃতের ছবি, তবুও ‘বাবা’র সাপোর্টে উদয়, কত আয় করল জানেন?
১৪ দিনেই হল থেকে গায়েব 'বেপরোয়া'! ডাহা ফ্লপ আদৃতের ছবি, দু-সপ্তাহে আয় মাত্র ১৮ লাখ! পর্দার 'দাদা' আদৃতের পাশে দাঁড়ালে 'ভাই' উদয়।
ছোটপর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় তারকা আদৃত রায় (Adrit Roy) বড়পর্দায় ফিরতেই বড়সড় ধাক্কা খেলেন! গত ১৮ সেপ্টেম্বর অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত আদৃতের কামব্যাক ছবি ‘বেপরোয়া’ (Beporoya) মুক্তি পেয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। তবে বক্স অফিসে মোটেও সাড়া ফেলতে পারেনি এই ছবি। দেখতে দেখতে মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যেই প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে চলচ্চিত্রটি!
বক্স অফিসে ভয়াবহ ধস ও হল থেকে ছবি আউট:
প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ (SVF Entertainment) তাদের নিজস্ব সমস্ত হল থেকেই নামিয়ে দিয়েছে আদৃত ও নবাগতা আরিয়া রায়ের এই ছবি। জানা গিয়েছে, পুরো কলকাতার মধ্যে কেবল ২টি সরকারি প্রেক্ষাগৃহ— 'রাধা' ও 'নন্দন'-এ কোনওমতে দেখা যাচ্ছে 'বেপরোয়া'।
সোশ্যাল মিডিয়া ও বক্স অফিস ট্রেড রিপোর্ট (Sacnilk) অনুযায়ী, মুক্তির পর প্রথম দুই সপ্তাহে ছবিটি বক্স অফিস থেকে আয় করতে পেরেছে মাত্র ১৮ লাখ টাকা! প্রথম দুই দিনেই যার আয় ছিল মাত্র ৫ লাখ টাকার আশেপাশে, তাতেই ছবির ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।
'মিঠাই' সেটের ব্রোম্যান্স অটুট: আদৃতের সমর্থনে উদয় প্রতাপ!
ছবি ফ্লপ হলেও বাস্তব জীবনের বন্ধু ও সহ-অভিনেতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা উদয় প্রতাপ সিং (Uday Pratap Singh)। জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'মিঠাই'-এর সেট থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের নিখাদ বন্ধুত্ব। পর্দায় ভাই হলেও বাস্তবে তাঁদের বন্ডিং 'ব্রোম্যান্স'-এ ভরা।
বর্তমানে 'পরিণীতা' ধারাবাহিকের শুটিংয়ে ব্যস্ত উদয়। তারই ফাঁকে কাজের সুবাদে দুপুরের একটি শো-তে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে যান আদৃতের 'বেপরোয়া' দেখতে। ছবি দেখে বেরিয়ে এসে সোশাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা দিয়ে উদয় বলেন, ‘সবাইকে রিকুয়েস্ট করব, সিনেমাটা খুব ভালো হয়েছে। আদৃত দারুণ কাজ করেছে। আমরা সাপোর্ট না করলে নতুন নায়ক-নায়িকারা উঠে আসতে পারবে না। তাই তাদের সাপোর্ট করা ভীষণ জরুরি।’
উদয়ের এই সুন্দর উদ্যোগের ভিডিও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে 'বাবা' উদয়কে পাল্টা ভালোবাসায় ভরিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আদৃতও। বক্স অফিসের হিসেব যাই বলুক, দর্শকরা আদৃত-উদয়ের এই বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক ভালোবাসাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More